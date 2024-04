Bolsa Família libera pagamentos de R$ 1.001,99 na próxima semana; veja quem recebe

Este mês de abril de 2024 é marcado por uma excelente notícia para os beneficiários do Bolsa Família: além dos pagamentos regulares, haverá um pagamento extra que pode totalizar até R$ 1.002,00.

Este valor inclui o Vale Gás, um auxílio de R$ 102,00 distribuído bimestralmente pelo Governo Federal, destinado a auxiliar as famílias na compra de gás de cozinha, essencial para o preparo de alimentos.

Pagamento extra do Bolsa Família

O Bolsa Família, programa do Governo Federal destinado a famílias em situação de vulnerabilidade, oferece neste mês um pagamento incrementado que busca não apenas aliviar as despesas cotidianas, mas também promover o bem-estar social. A parcela extra eleva o montante total que uma família pode receber para até R$ 1.002,00, um aumento considerável que faz diferença no orçamento das famílias beneficiadas.

Importância do CadÚnico

Para acessar este e outros benefícios sociais, é crucial que os interessados estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), um sistema que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo direcione de maneira eficaz os programas sociais. A inscrição ou atualização de dados no CadÚnico é um pré-requisito para participar do Bolsa Família e outros programas de assistência social.

Benefícios complementares do Bolsa Família

Além do valor base e do Vale Gás, o Bolsa Família inclui uma série de benefícios adicionais destinados a cobrir diferentes aspectos das necessidades das famílias:

R$ 600,00 – Valor base para o sustento da família;

R$ 150,00 – Adicional por criança de 0 a 6 anos, para auxílio em despesas com alimentação e saúde infantil;

R$ 50,00 – Adicional por criança ou adolescente entre 7 e 17 anos, visando suportar custos educacionais e de saúde;

R$ 50,00 – Adicional para gestantes, garantindo suporte durante o período gestacional;

R$ 102,00 – Vale Gás, concedido bimestralmente para ajudar nas despesas com gás de cozinha.

Compromissos e requisitos para o recebimento dos benefícios

Para que as famílias beneficiárias continuem a receber o auxílio, elas devem cumprir certos compromissos, principalmente nas áreas de saúde e educação:

Saúde:

Acompanhamento pré-natal para gestantes;

Adesão ao calendário nacional de vacinação;

Monitoramento nutricional para crianças menores de 7 anos.

Educação:

Manutenção de uma frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos;

Frequência de 75% para jovens de 6 a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica.

Além disso, é essencial manter atualizado o Cadastro Único, com renovação pelo menos a cada 24 meses, para assegurar a continuidade do recebimento dos benefícios.

Calendário de pagamentos de Abril 2024

O início do pagamento da parcela especial de R$ 1.002 será em 17 de abril, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

17 de abril : NIS final 1

: NIS final 1 18 de abril : NIS final 2

: NIS final 2 19 de abril : NIS final 3

: NIS final 3 20 de abril : NIS final 4 (antecipado)

: NIS final 4 (antecipado) 23 de abril : NIS final 5

: NIS final 5 24 de abril : NIS final 6

: NIS final 6 25 de abril : NIS final 7

: NIS final 7 26 de abril : NIS final 8

: NIS final 8 27 de abril : NIS final 9 (antecipado)

: NIS final 9 (antecipado) 30 de abril: NIS final 0

A organização e planejamento destes pagamentos demonstram o compromisso do programa em auxiliar proativamente as famílias que dependem deste suporte para melhorar suas condições de vida e possibilitar um futuro mais promissor para seus membros.

