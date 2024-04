Empresa oferece 200 mil vagas em cursos GRATUITOS

O Grupo Boticário, reconhecido pela sua atuação no setor de beleza, anuncia a abertura de 200 mil vagas em cursos gratuitos voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Essa iniciativa faz parte do 6º Ciclo do Empreendedoras da Beleza, um programa que visa oferecer capacitação profissional e incentivar o empreendedorismo feminino.

Até quando estarão abertas as inscrições para os cursos gratuitos?

As interessadas em participar desses cursos podem realizar suas inscrições de forma online até o dia 9 de junho, através do site disponibilizado para o processo. Entre as opções de cursos oferecidos estão:

Desenvolvimento Pessoal

Empreendedorismo

Criação de Conteúdo

Maquiagem e Pele

Vendas

Unhas

Alongamento de Unhas

Maquiagem Avançada; e

Penteados.

Ampla gama de conteúdos profissionalizantes

Uma das novidades deste ciclo é a possibilidade das inscritas cursarem mais de uma modalidade técnica, ampliando assim suas oportunidades de aprendizado e inserção no mercado de trabalho.

Além disso, destaca-se a trilha CRIA, que visa preparar as alunas para se tornarem influenciadoras digitais em suas áreas de atuação, abordando temas como:

Saúde mental;

Gestão de negócio;

Produtos; e

Serviços.

Iniciativas inovadoras e de impacto social

A trilha CRIA representa uma inovação alinhada à filosofia de responsabilidade social do Grupo Boticário, buscando não apenas transmitir conhecimento técnico, mas também promover o protagonismo feminino no universo empresarial.

Esta abordagem visa fortalecer a autonomia das mulheres nos negócios e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da comunidade.

Fortalecimento da voz feminina

Além da trilha CRIA, o programa também inclui a trilha de Empoderamento, uma parceria entre a marca Vult e o Instituto Maria da Penha.

Esta iniciativa tem como objetivo fortalecer a voz das mulheres e conscientizar sobre a violência de gênero, reforçando assim a importância do engajamento feminino na sociedade e nos negócios.

Compromisso com o desenvolvimento socioeconômico feminino

Luis Meyer, diretor de ESG do Grupo Boticário, destaca a relevância do programa no fomento ao desenvolvimento socioeconômico das mulheres.

Ele ressalta a importância de iniciativas como essa no fortalecimento da autonomia feminina nos negócios e na construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva.

Qual a importância dos cursos profissionalizantes para mulheres?

A importância dos cursos profissionalizantes para mulheres é multifacetada e impacta positivamente diversos aspectos de suas vidas.

Primeiramente, esses cursos proporcionam às mulheres oportunidades de inserção e ascensão no mercado de trabalho, muitas vezes em setores historicamente dominados por homens.

Ao adquirirem habilidades técnicas e conhecimentos específicos, as mulheres se tornam mais competitivas e capacitadas para disputar vagas de emprego, contribuindo assim para a redução das disparidades de gênero no mercado laboral.

Além disso, os cursos profissionalizantes oferecem às mulheres a possibilidade de alcançarem independência financeira e autonomia pessoal.

Ao se capacitarem em uma área específica, elas ampliam suas chances de empreenderem seus próprios negócios ou conseguirem fontes de renda alternativas, o que muitas vezes é fundamental para garantir sua sustentabilidade econômica e a de suas famílias.

Dessa forma, os cursos profissionalizantes não apenas capacitam as mulheres para o mercado de trabalho, mas também fortalecem sua posição na sociedade, emponderando-as para fazerem escolhas autônomas e assertivas em suas vidas pessoais e profissionais.

