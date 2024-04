O Consórcio Intermunicipal de Saúde para a gestão da Rede de Urgência e Emergência das Macrorregiões Sudeste e Leste do Sul (Cisdeste) anuncia a extensão do prazo para as inscrições em seu concurso público. Inicialmente previstas para encerrar em 18 de abril, as inscrições foram prorrogadas até o dia 2 de maio, oferecendo uma nova chance para aqueles que desejam ingressar no setor público de saúde.

Salve vidas! Inscrições abertas para o Concurso do SAMU; salários chegam até R$ 8 mil | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como participar do concurso do cisdeste

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever de maneira simples e digital. As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), entidade responsável pela organização do concurso.

É essencial que os candidatos leiam o edital disponível na plataforma para entender completamente as diretrizes e requisitos necessários.

Não deixe de conferir: Antes De Tomar 1 Litro De PINGA, Homem Disse Que “Beberia Até Morrer”…

Benefícios de trabalhar no cisdeste

Trabalhar no setor público, especialmente na área da saúde, oferece várias vantagens, como estabilidade empregatícia e oportunidades significativas de crescimento profissional. Além disso, ao contribuir para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os profissionais impactam diretamente na qualidade de vida e bem-estar das comunidades atendidas.

Detalhes das vagas e remuneração

O concurso oferece diversas vagas, incluindo posições imediatas para médicos, com salários que podem exceder R$ 8 mil mensais. Há também oportunidades em outras categorias essenciais para a manutenção e qualidade dos serviços de emergência prestados à população.

Perguntas frequentes sobre o concurso do cisdeste

Qual o novo prazo para as inscrições? Até o dia 2 de maio de 2024.

Até o dia 2 de maio de 2024. Onde posso realizar minha inscrição? As inscrições podem ser feitas diretamente no site do Ibade.

As inscrições podem ser feitas diretamente no site do Ibade. Quais os principais benefícios de trabalhar no Cisdeste? Os principais benefícios incluem estabilidade empregatícia e oportunidades de crescimento profissional no setor público de saúde.

As taxas de inscrição variam entre R$ 45 e R$ 90, dependendo do cargo desejado. Este pagamento confirma a participação no concurso. Com a prorrogação do prazo, os interessados que perderam a data inicial agora têm uma segunda chance de se preparar adequadamente e aproveitar esta oportunidade de fazer a diferença. Acesse o site do Ibade hoje mesmo e inscreva-se para começar sua jornada no setor público de saúde.

Não deixe de conferir: Dormir Menos E Descansar Mais: Truque Revelado Usado Por Atletas Surpreende…