Diversos estudos apontam que a quantidade ideal de sono varia significativamente entre indivíduos, influenciada por fatores genéticos, comportamentais, ambientais e sociais.

Cada pessoa possui necessidades únicas de descanso, que devem ser respeitadas para garantir seu bem-estar e eficiência durante o dia. A quantidade de sono de cada um deve ser personalizada, observando-se as reações do corpo e mente após acordar. Sentir-se bem e ativo durante o dia são indicativos de uma noite de sono reparadora.

Dormir menos e descansar mais truque revelado usado por atletas surpreende internautas | Imagem de JayMantri por Pixabay

Benefícios de dormir bem

Dormir bem é crucial, não apenas para evitar a fadiga diurna e o humor deprimido, mas também para manter uma boa saúde geral. A privação de sono está diretamente associada a uma série de problemas de saúde, incluindo maior risco de doenças crônicas. Além disso, uma boa noite de descanso potencializa o sistema imunológico e pode prevenir diversas doenças.

Não deixe de conferir: Atenção, Mulher De 30 Anos: Remédio Para Dor De Cabeça Efeito Bizarro

Quantidade ideal de sono

As diretrizes de saúde pública sugerem que a maioria dos adultos entre 26 e 64 anos deveria ter cerca de 7 a 8 horas de sono por noite. Contudo, é importante ressaltar que algumas pessoas podem se sentir plenamente descansadas com apenas 4 horas, enquanto outras podem necessitar até 10 horas.

Avaliação do sono adequado

A qualidade do sono deve ser medida não apenas pela duração, mas também pelo quão reparador ele é para a saúde física e mental do indivíduo. O sono adequado deve permitir ao indivíduo acordar sentindo-se revigorado e manter um bom desempenho ao longo do dia.

Melhorando a higiene do sono

Para melhorar a qualidade do sono, algumas práticas de higiene do sono podem ser muito eficazes:

Estabelecer uma rotina : Ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, incluindo fins de semana.

: Ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, incluindo fins de semana. Preparar o ambiente : Utilizar um colchão e travesseiros confortáveis, e minimizar as interrupções causadas por luz e som.

: Utilizar um colchão e travesseiros confortáveis, e minimizar as interrupções causadas por luz e som. Desligar eletrônicos : Evitar o uso de dispositivos eletrônicos pelo menos 30 minutos antes de dormir.

: Evitar o uso de dispositivos eletrônicos pelo menos 30 minutos antes de dormir. Evitar estimulantes : Limitar o consumo de cafeína e álcool antes de dormir.

: Limitar o consumo de cafeína e álcool antes de dormir. Controlar a alimentação noturna: Evitar refeições pesadas e ricas em gorduras antes de ir para a cama.

Benefícios do cochilo

Incorporar um cochilo de 30 minutos após o almoço pode não apenas melhorar o humor, como também a performance cognitiva e física para as atividades do restante do dia.

Procurando ajuda profissional

Em casos de dificuldades para dormir, é essencial consultar um especialista, como um Otorrinolaringologista ou um médico da Medicina do Sono, antes de recorrer a medicações ou tratamentos alternativos.

Uso de produtos naturais

Para aqueles que preferem alternativas naturais, produtos à base de Melissa officinalis (erva-cidreira), Passiflora incarnata (flor do maracujá) e hidroxitriptofano podem ser úteis. Esses produtos estão disponíveis em farmácias de manipulação e podem ajudar a induzir um sono de melhor qualidade.

Onde encontrar produtos auxiliares

Produtos naturais e manipulados que favorecem um bom sono podem ser encontrados em locais especializados como a BIOFASE, que oferece uma variedade de formulações personalizadas para atender às necessidades específicas de cada indivíduo.

Em resumo, entender e respeitar as necessidades pessoais de sono, junto com a prática de uma boa higiene do sono e, quando necessário, a consulta com um especialista, são etapas fundamentais para garantir noites de descanso adequadas que contribuirão para uma melhor qualidade de vida e saúde geral.

Não deixe de conferir: Especialistas mostram como a COMIDA do dia a dia muda sua vida