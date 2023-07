Antes de tomar 1 litro de PINGA, homem disse que “beberia até morrer” pelo fim do casamento

Após vídeo em que um homem de 42 anos bebe uma garrafa de cachaça inteira em uma aposta viralizar, irmã do trabalhador rural que morreu horas depois em uma cidade no interior de Goiás, afirma que Antônio virou alcoólatra por não suportar o término do seu casamento e estava em um estágio de depressão profunda. Saiba mais sobre o caso logo abaixo.

Trabalhador rural se tornou alcoólatra após fim do casamento e afirmou que beberia até morrer. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Morte anunciada antes de aposta

Segundo Maria Jucieuda afirmou com g1, o irmão sempre teve o hábito de beber, mas o costume virou vício após o fim de seu casamento, passando a beber todos os dias e afirmando que beberia até a morte, o que acabou ocorrendo na semana passada.

Antônio morreu no último domingo (16), em Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão, no sudoeste goiano. Segundo Maria, o irmão bebeu a cachaça durante uma aposta para ganhar uma caixa de cerveja.

Separação

A irmã de Antônio contou que o trabalhador rural de 42 anos morava em Catalão há 10 anos, mas mudou para Santo Antônio há dois meses, quando o casamento acabou. A agricultora disse que o irmão não quis contar detalhes da separação, mas a ex tentou ajudá-lo a parar de beber, no entanto, Antônio só procurava a família quando já estava alcoolizado para buscar comida.

Maria contou ainda que o irmão alugou um quarto que sequer tinha janelas e banheiro para morar na cidade e que deixava comida na porta para que ele comesse quando chegasse. Com depressão, Antônio já não trabalhava há dois meses, e apesar das ofertas que eram feitas, o homem não as aceitava porque, segundo a irmã “havia perdido o ânimo”.

A morte

Apesar de muitos relacionarem o momento em que Antônio bebe uma garrafa inteira de cachaço sozinho à causa da morte, o dono do bar afirmou que o homem já estava bastante embriagado e bebendo com amigos desde cedo. Segundo o proprietário do comércio, quando quando saiu da área interna do bar, ele se deitou na calçada do estabelecimento e não se levantou mais.

De acordo com a polícia militar ao ouvir um das testemunhas que bebeu com o trabalhador durante o dia, os amigos tentaram levantar Antônio da calçada, mas perceberam que ele já estava sem vida. Pouco depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou a morte.

Investigação

De acordo com a polícia militar, o caso foi registrado como morte natural e não há previsão de uma eventual abertura de investigação. Após a morte ser confirmada pelo SAMU, os policiais orientaram os familiares de Antônio a acionar o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), para o recolhimento do corpo, já que não havia evidência de crime.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caldas Novas, mas a causa da morte ainda está sob investigação.

Leia também: BIZARRO! Mulher “parada no tempo” viraliza ao ser flagrada na internet