BIZARRO! Mulher “parada no tempo” viraliza ao ser flagrada na internet

Um registro inusitado está deixando os internautas em choque. Em um vídeo, publicado no TikTok, é possível ver o momento em que uma mulher está “completamente congelada” enquanto caminha em uma rua movimentada. A filmagem, que rapidamente viralizou nas redes sociais, convenceu o público de que uma ‘falha na Matrix’ pode ser algo completamente real. Saiba um pouco mais sobre o que pode ter acontecido logo abaixo.

Vídeo divulgado no TikTok mostra mulher ‘congelada’ em uma rua movimentada. Foto: Reprodução / TikTok

Mulher ‘congelada’ relembra Matrix

Na filmagem, publicada por um usuário do TikTok não identificado, é possível ver o momento em que uma mulher está completamente parada em meio a uma caminhada, enquanto os carros e outros pedestres ao redor agem normalmente na rua.

Vestindo blusa preta e calça branca, a mulher está completamente parada em posição de caminhada, espantando o cinegrafista amador: “Por que ela está congelada? Mano. Estou viajando? Ela ficou parada assim por um minuto antes de sair como se nada tivesse acontecido”.

Com um pé na frente do outro e os braços parados como se tivessem congelado em meio a um movimento, é possível notar que até mesmo o penteado no estilo rabo de cavalo usado por ela está “parado no tempo”.

Visualizações do ‘fenômeno’ ultrapassam 5,5 milhões

O registro se torna ainda mais estranho quando a mulher simplesmente volta a caminhar pela rua como se nada tivesse acontecido, surpreendendo até mesmo o cinegrafista que, por conta do tremendo susto, solta um palavrão em alta voz durante a gravação.

Segundo a publicação do The Sun, o registro, que viralizou no rede social TikTok, já ultrapassou as 5,5 milhões de visualizações e impressionou diversos usuários que deixaram comentários que misturavam espanto, bom humor e uma pitada de teoria da conspiração.

Em meio aos comentários, muitos usuários ficaram atentos aos detalhes, com a esperança que o vídeo tivesse alguma explicação mais racional, ou que simplesmente se tratasse de uma montagem feito por algum profissional em edição de vídeos. Ainda assim, muitos demonstraram surpresa com alguns detalhes perceptíveis no registro.

Um detalhe que despertou a curiosidade de muitos foi o fato do cabelo da moça estar ‘congelado’, e como o vento não conseguia sequer mover suas roupas “Tudo está congelado”, disse um usuário do Tiktok.

Em uma mistura bem humorada do inesquecível filme Matrix com uma pitada de teoria da conspiração, outro internauta levantou a possibilidade de existir uma dimensão paralela. “Às vezes acho que caímos em alguma dimensão diferente”, refletiu o usuário.

Por outro lado, alguns comentários se mostraram mais céticos ao que o vídeo capturou e acharam melhor buscar uma explicação mais racional para a estranha cena com a mulher ‘congelada’ no meio da rua.

Para o internauta, o vídeo deu a impressão de que a mulher estava caminhando e (do nada) pensou que um carro estava vindo, e pelo susto parou subitamente, para depois seguir andando normalmente. A parada súbita teria então coincidido com uma falha no vídeo que congelou o quadro, paralisando a moça e dando o efeito bizarro e intrigante.

