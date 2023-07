WhatsApp anuncia 118 novidades no aplicativo! Ninguém acreditou, mas é verdade

Novidades do WhatsApp – As conversas digitais estão prestes a ficar mais animadas e variadas. Não há como negar o papel central que os emojis assumiram na nossa comunicação online. Eles nos permitem expressar emoções, reações e pensamentos de maneira simples e divertida. Então, que tal adicionar um pouco mais de cor e criatividade à essa mistura? Se você estava à procura de novas formas de apimentar suas trocas de mensagens, temos boas notícias. Segundo informações do Consórcio Unicode, um pacote com 118 novos emojis está chegando!

Prepare-se para as novidades que estão chegando ao WhatsApp, incluindo 118 emojis incríveis para tornar suas conversas mais divertidas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp trará novidades aos usuários

Os emojis têm sido, indubitavelmente, os temperos da comunicação digital, trazendo um sabor adicional às nossas conversas virtuais. E, para a alegria dos entusiastas desses símbolos, a atualização Emoji versão 15.1 promete aumentar ainda mais essa diversidade.

Veja também: WhatsApp lança recurso para organizar suas mensagens e encontrar o que precisa

O Dia Mundial do Emoji, celebrado em 17 de julho, é aguardado pelos amantes desses símbolos como uma criança espera pela manhã de Natal. E neste ano, as expectativas são ainda mais altas com o anúncio de uma atualização que trará nada menos que 118 novos emojis.

Contudo, antes de idealizar novos símbolos completamente originais e revolucionários, é importante esclarecer o real propósito dessa atualização: remodelar. O processo é comparável ao que uma banda faz ao regravar uma música clássica, acrescentando um toque próprio e único. A maioria dos novos emojis são variações dos já existentes.

Você se surpreenderá ao perceber rostos conhecidos olhando para um novo lado. Emojis antes voltados para a esquerda, como os que representam pessoas caminhando, correndo, rezando e em cadeira de rodas, agora olharão para a direita. A atualização ainda traz uma série de combinações de tons de pele, tornando a família de emojis mais inclusiva.

Combinações inéditas

Também serão apresentadas algumas inéditas combinações, como o emoji de negação com a cabeça, que une o rosto sorridente com setas. Há ainda a fênix, combinação de pássaro e fogo, a corrente quebrada, fusão de corrente e explosão, além de novidades gastronômicas como o limão e o cogumelo marrom.

Uma novidade que merece destaque é a inclusão de emojis que representam famílias sem gênero. A iniciativa da Unicode, que optou por silhuetas abstratas, é um passo em direção a um mundo de emojis mais inclusivo.

Para consultar a lista completa dos novos emojis, basta acessar o site oficial da Emojipedia em https://emojipedia.org/.

Provavelmente, você deve estar se perguntando sobre quando e como utilizar esses novos emojis no WhatsApp, não é mesmo? As novidades devem estar disponíveis em setembro de 2023. Portanto, se seu dispositivo roda as versões mais recentes do Android ou iOS, prepare-se para colorir ainda mais suas conversas.

Estas são apenas algumas das novidades que nos aguardam no mundo dos emojis. Lembre-se, isso é só o começo. A verdadeira revolução virá com a atualização Emoji 16.0, prevista para ser lançada em 2024, que promete trazer mudanças ainda mais significativas no universo dos emojis. Enquanto isso, divirta-se explorando os novos recursos e expressando-se de formas cada vez mais criativas e diversificadas.

Veja também: ASSUSTADOR! Há uma câmera secreta no seu WhatsApp; veja como ativar