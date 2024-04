WhatsApp ganha NOVO recurso que irá aumentar seu número de amigos

O WhatsApp está lançando uma nova funcionalidade em sua versão beta que visa incentivar os usuários a iniciar conversas com pessoas que ainda não interagiram com eles.

Essa novidade, divulgada pelo site Wabetainfo, tem como objetivo promover uma maior interação entre os usuários, sugerindo amigos, conhecidos e familiares salvos no celular que ainda não foram contatados.

Conheça o “Start chatting”, novidade do WhatsApp para 2024

A nova seção denominada “Start chatting” (“Comece a conversar”, em tradução livre) será exibida na tela principal do aplicativo, logo após a lista de conversas.

Nessa seção, os usuários poderão visualizar o nome, a foto de perfil e o “Visto por último” (quando disponível) do contato sugerido. Ao tocar no perfil, o usuário será direcionado para iniciar uma conversa.

Essa adição ao WhatsApp não representa uma mudança drástica, mas sim um estímulo claro para ampliar a interação com mais pessoas presentes na lista de contatos.

Essa nova área facilita o início de novas conversas de forma rápida e conveniente, sem interferir na lista de conversas já existentes no aparelho.

Facilitando a redescoberta de contatos

Além de incentivar a interação com novos contatos, essa seção também proporciona uma excelente oportunidade para redescobrir pessoas que estão salvas no telefone, mas com as quais não se tem interagido recentemente.

Isso pode ser especialmente útil para enviar aquela mensagem do tipo “Oi, sumido(a)” para amigos distantes.

E caso as sugestões não sejam úteis, os usuários têm a opção de desativar o recurso ao tocar no ícone “X” localizado no canto direito.

Disponibilidade e previsão de lançamento

Por enquanto, essa funcionalidade está disponível apenas para os testadores do WhatsApp Beta para Android.

Contudo, espera-se que essa nova função seja lançada no programa TestFlight para iOS antes de ser disponibilizada para o público em geral.

Até o momento, não há uma previsão exata para o lançamento oficial dessa novidade.

Inovações do WhatsApp desde o seu lançamento

Recurso de sugestão de contatos: a introdução do recurso “Start chatting” visa incentivar os usuários a iniciar conversas com contatos que ainda não interagiram com eles, promovendo uma maior interação na plataforma. WhatsApp Business: uma versão do aplicativo direcionada para empresas, oferecendo recursos adicionais para facilitar a comunicação com os clientes, como perfis comerciais, respostas automáticas e estatísticas de mensagens. Chamadas de vídeo em grupo: permite que os usuários façam chamadas de vídeo com múltiplos participantes simultaneamente, ampliando as opções de comunicação em grupo. Criptografia de ponta a ponta: o WhatsApp implementou a criptografia de ponta a ponta em todas as conversas, garantindo a segurança e privacidade das mensagens trocadas entre os usuários. Status: uma função semelhante ao Stories, presente em outras redes sociais, que permite aos usuários compartilhar fotos, vídeos e textos que desaparecem após 24 horas. WhatsApp Pay: introdução de um sistema de pagamentos integrado ao aplicativo, inicialmente lançado na Índia, que permite aos usuários enviar e receber dinheiro diretamente através do WhatsApp. WhatsApp Web e Desktop: a possibilidade de acessar o WhatsApp através de navegadores web e aplicativos desktop, facilitando a comunicação para aqueles que preferem usar um teclado físico. Filtros e efeitos em fotos e vídeos: adição de filtros e efeitos às imagens e vídeos compartilhados no aplicativo, permitindo aos usuários personalizar e tornar suas mídias mais divertidas.

