Usuários do WhatsApp no iPhone receberam uma atualização importante nesta semana, aumentando significativamente a segurança de suas contas. A novidade é a introdução das passkeys, um método de autenticação que substitui as tradicionais senhas por biometria, gerenciadores de senhas ou outros dispositivos secundários. Esta mudança, anunciada pela Meta, proprietária do WhatsApp, promete um acesso mais seguro e personalizado ao aplicativo.

WhatsApp libera ferramenta que promete mais segurança para iPhone | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Lançamento das Passkeys para iOS

A funcionalidade de passkeys foi divulgada através da conta oficial do WhatsApp no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (24). A chegada dessa tecnologia aos dispositivos iOS acontece após um período de testes bem-sucedido no Android, que começou em outubro de 2023, e mais de um mês após ser introduzida no WhatsApp Beta para dispositivos da Apple.

“É uma maneira mais segura de fazer login e nos permite saber que é realmente você”, destacou a equipe do WhatsApp em uma das mensagens.

Não deixe de conferir: Este Golpe Do WhatsApp Está Bloqueando Muitas Contas; Conheça-O E Saiba Como…

Passo a passo para ativar Passkeys no iPhone

Para os usuários do iPhone que desejam aumentar a segurança de suas contas no WhatsApp, ativar as passkeys é um processo simples e direto:

Abra o WhatsApp e acesse as “Configurações”. Selecione “Conta” e depois “Passkeys”. Siga as instruções para configurar o método de autenticação preferido.

Uma vez configuradas, as passkeys facilitam a autenticação em novos dispositivos, utilizando uma chave segura, o que reforça a proteção contra acessos não autorizados.

Novidades e desenvolvimentos futuros

Além das passkeys, o WhatsApp está desenvolvendo outras funções interessantes, atualmente visíveis apenas na versão Beta do aplicativo. Estas incluem a habilidade de ocultar grupos em comunidades e um discador integrado para facilitar chamadas diretamente do aplicativo.

Embora essas funcionalidades ainda não estejam disponíveis para testadores, elas indicam um foco contínuo na melhoria da experiência do usuário e na integração de serviços.

Impacto e importância da segurança aprimorada

A implementação das passkeys no WhatsApp é mais do que uma simples atualização de segurança; ela representa um avanço significativo na forma como os usuários protegem suas informações pessoais. Em um mundo onde a segurança digital é cada vez mais prioritária, o WhatsApp se destaca por adotar tecnologias que garantem tanto a segurança quanto a facilidade de uso.

Fique atento a este detalhe

A introdução das passkeys pelo WhatsApp para os usuários de iPhone é um marco importante na jornada contínua do aplicativo para oferecer uma experiência segura e confiável. À medida que o WhatsApp continua a inovar e aprimorar suas funcionalidades, os usuários podem esperar um serviço que não apenas atende às suas necessidades de comunicação diária, mas também protege suas informações com as tecnologias mais avançadas disponíveis.

Não deixe de conferir: Novidade No WhatsApp! Novo Sistema Pode Surpreender Usuários