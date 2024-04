ESTAS pessoas terão prioridade no SUS a partir de HOJE

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que visa garantir prioridade nos serviços de saúde e atenção psicológica do Sistema Único de Saúde (SUS) para pais, mães e cuidadores de pessoas com deficiência.

Isso inclui aqueles que estão sob a guarda e proteção de filhos com deficiência, transtorno ou doença que requerem cuidados especiais permanentes.

O que a prioridade na fila do SUS abrange?

A prioridade abrange diversas áreas, tais como consultas de rotina, tratamento, acesso a exames e medicamentos prescritos, além de atendimento e internação domiciliares.

Alterações propostas e próximos passos

A proposta implica em alterações nas leis orgânicas da Saúde e da Assistência Social, bem como na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

O texto original, apresentado pelo deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), previa a criação do Programa de Atenção e Orientação às Mães Atípicas com filhos com deficiência, denominado “Cuidando de Quem Cuida”.

No entanto, a relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), propõe inserir na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) a previsão de prioridade em programas de amparo socioassistenciais a pais e mães atípicos, ou a cuidadores designados.

Após aprovação na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, o projeto seguirá para análise pelas comissões de Saúde, Finanças e Tributação, e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo.

O que é o SUS?

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e representa um dos pilares do sistema de proteção social no Brasil.

Criado pela Constituição de 1988, o SUS tem como princípios fundamentais o acesso universal, integral e igualitário à saúde, sem qualquer tipo de discriminação.

O sistema abrange desde ações de promoção e prevenção da saúde até o tratamento e reabilitação de doenças e agravos.

O SUS engloba uma vasta rede de serviços e ações de saúde, incluindo unidades básicas de saúde, hospitais, centros de especialidades, laboratórios, programas de saúde da família, entre outros.

Além disso, o sistema também prioriza a participação da comunidade na gestão e controle social das políticas de saúde, por meio dos conselhos de saúde em todas as esferas governamentais.

Ao garantir o acesso universal e gratuito aos serviços de saúde, o SUS desempenha um papel fundamental na promoção da equidade e na redução das desigualdades em saúde no Brasil.

