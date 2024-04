NOVA ATUALIZAÇÃO do WhatsApp, veja o que muda

Certamente você já se deparou com o ícone de setas duplas no WhatsApp, que assim como o tique duplo azul, é uma presença constante em conversas pelo celular Android.

Mas afinal, o que representa esse ícone e qual o seu significado? A seguir, vamos esclarecer essas questões abaixo.

Entenda o significado do ícone de setas duplas no WhatsApp. Saiba onde encontrá-lo e como funciona esse recurso essencial para encaminhar mensagens de forma rápida e simples. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Onde você pode encontrar o ícone de setas duplas?

Por um longo período, os chats do WhatsApp no Android têm sido marcados por um ícone de setas duplas dentro de um círculo.

Esse ícone não aparece em mensagens de texto simples, mas é frequentemente visível em outros tipos de mensagens enviadas, como adesivos de avatares, fotos, vídeos, links com pré-visualização, localizações ou contatos.

No entanto, existe uma exceção a essa regra: mensagens que foram encaminhadas diversas vezes não exibem o ícone de setas duplas.

Em vez disso, apresentam um ícone de lupa, que permite buscar o conteúdo da mensagem no Google.

Saiba também: WhatsApp libera login ‘LIVRE’ no iPhone; saiba como ativar

Qual o significado das setas duplas no WhatsApp?

Ao contrário do que muitos pensam, as setas duplas não indicam necessariamente uma mensagem reencaminhada ou reencaminhada repetidamente. Na verdade, esse ícone é apenas um botão, não um indicador do status da mensagem.

As setas duplas servem como um atalho para encaminhar rapidamente uma mensagem. Ao pressionar esse botão ao lado de uma mensagem, uma caixa de diálogo é exibida, permitindo que você encaminhe a mensagem para outros chats, grupos ou a publique como status.

O processo é simplificado, exigindo apenas um toque, sem a necessidade de selecionar a mensagem previamente.

Em resumo, o ícone de setas duplas no WhatsApp é um botão destinado a facilitar o encaminhamento de mensagens.

Embora sua presença constante em mensagens multimídia possa parecer excessiva para alguns, a Meta, empresa por trás do WhatsApp, optou por tornar o recurso acessível e visível na maioria das situações.

Saiba também: WhatsApp anuncia discador interno para facilitar ligações; confira