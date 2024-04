O WhatsApp lançou uma novidade significativa para os usuários do Android com a versão beta 2.24.9.28, que inclui uma série de ajustes para os canais e uma funcionalidade que promete melhorar a experiência de chamadas.

Agora, o aplicativo incorporou um discador proprietário, acessível diretamente na página de chamadas. Essa inovação permite aos usuários realizar chamadas de voz ou vídeo diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de agendar previamente o número do contato.

WhatsApp anuncia discador interno para facilitar ligações; confira | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia nova ferramenta

Essa atualização é particularmente relevante para profissionais como empresários e entregadores, que frequentemente precisam fazer chamadas rápidas e eficientes no desempenho de suas funções. Esse recurso era um pedido antigo do público que participa do programa beta, demonstrando o compromisso do WhatsApp em ouvir e implementar o feedback de seus usuários.

Não deixe de conferir: Como usar o ChatGPT para transformar seus defeitos em qualidades

Mudanças Estratégicas e Segurança

A introdução do discador interno do WhatsApp marca uma mudança estratégica importante no aplicativo. Com essa atualização, o WhatsApp reduz sua dependência em relação aos discadores padrão dos smartphones, caminhando para uma maior autonomia em suas funcionalidades. Isso reflete uma evolução no foco do aplicativo, que continua a expandir suas capacidades e oferecer mais conveniência aos seus usuários.

Como de praxe, o WhatsApp assegura que todas as chamadas realizadas através de sua plataforma são protegidas com criptografia de ponta a ponta, reforçando o compromisso com a privacidade e segurança dos dados de seus usuários. Esta camada de segurança é crucial, especialmente considerando o uso do aplicativo em contextos profissionais onde a confidencialidade é essencial.

Acessibilidade e Expectativas Futuras

No momento, o novo discador está disponível apenas para um grupo limitado de usuários na versão beta do aplicativo. Esta fase inicial permite ao WhatsApp coletar mais feedbacks e realizar ajustes antes de uma possível expansão da funcionalidade para mais usuários em futuras atualizações.

A expectativa é que, com os ajustes necessários, essa novidade se torne acessível a um público mais amplo, aumentando as possibilidades de comunicação dentro do aplicativo e fortalecendo sua posição como uma ferramenta essencial de comunicação digital.

Esta atualização reflete o dinamismo com que o WhatsApp busca inovar e atender às demandas de seus usuários, adaptando-se constantemente para melhorar a experiência de comunicação global.

Como atualizar corretamente o WhatsApp?

Atualizar o WhatsApp é um processo simples, mas essencial para manter o acesso às últimas funcionalidades e garantir a segurança do aplicativo. Primeiramente, acesse a loja de aplicativos do seu smartphone. Para usuários de Android, a loja é o Google Play Store, e para os de iPhone, a App Store.

Na loja de aplicativos, utilize a função de busca para encontrar o WhatsApp. Digite “WhatsApp” na barra de pesquisa e selecione o aplicativo nos resultados. Na página do WhatsApp, você encontrará um botão que pode exibir “Atualizar” se houver uma versão mais recente disponível. Clique em “Atualizar” para iniciar o processo de download e instalação da nova versão. O aplicativo cuidará automaticamente do processo de atualização.

É recomendável manter as atualizações automáticas ativadas nas configurações do seu smartphone, para que todas as atualizações sejam instaladas automaticamente assim que disponíveis, mantendo seu aplicativo sempre seguro e atualizado.

Saiba mais sobre o tecnologia: ChatGPT: Brasil está no top 5 do mundo daqueles que mais usam