O WhatsApp anunciou recentemente uma atualização significativa para os usuários de iPhone: agora é possível fazer login no aplicativo sem a necessidade de autenticação por SMS. Esta mudança, que já estava disponível para usuários Android desde o ano passado, incorpora métodos de acesso mais seguros e convenientes, como a biometria e senha numérica do celular.

WhatsApp libera login ‘LIVRE’ no iPhone; saiba como ativar | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona a nova forma de login no WhatsApp

Os usuários de iPhone agora têm a opção de acessar o WhatsApp utilizando o Face ID ou Touch ID, ou através da senha numérica do aparelho. Isso elimina a necessidade da autenticação por SMS, um método tradicional que agora pode ser substituído por alternativas mais seguras e práticas.

Esta funcionalidade é especialmente útil em situações onde não há conexão com a internet, pois a chave de acesso já está armazenada no dispositivo, permitindo o login offline.

Chave de acesso: uma tecnologia revolucionária

A tecnologia que possibilita esse avanço é conhecida como “chave de acesso” (ou “passkeys”). Além de facilitar o acesso ao WhatsApp, as chaves de acesso permitem a entrada em sites e aplicativos sem a necessidade de digitar e-mail e senha, simplificando significativamente o processo de autenticação digital.

Diversas empresas, incluindo gigantes tecnológicos como Google, Adobe, e Amazon, já implementaram essa tecnologia, que promete ser uma alternativa mais fácil e segura ao gerenciamento tradicional de senhas.

Instruções para ativar o login sem SMS no WhatsApp

Para ativar o login sem SMS no WhatsApp para iPhone, siga estes passos:

Abra o aplicativo do WhatsApp e selecione “Configurações” no canto inferior direito da tela. Acesse “Conta” e depois “Chaves de acesso”. Escolha “Criar chave de acesso” para ativar o recurso.

Vantagens da chave de acesso

A chave de acesso não apenas simplifica o processo de login, mas também oferece maior segurança. Ela elimina a necessidade de memorizar e gerenciar múltiplas senhas para diferentes plataformas, reduzindo também a vulnerabilidade associada à autenticação por SMS.

Além disso, uma vez criada, a chave de acesso permite uma transição fácil para novos dispositivos, sem a necessidade de registro adicional, ao contrário das autenticações biométricas tradicionais.

Inovações no acesso digital

As chaves de acesso estão se tornando uma norma no acesso digital, oferecendo uma forma de autenticação que alinha segurança com conveniência. Este avanço é um exemplo de como as tecnologias de autenticação estão evoluindo rapidamente para atender às necessidades de segurança e praticidade dos usuários modernos.

