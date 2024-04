NOVIDADE na Uber: veja o que é o Uber pending

Você já se deparou com uma cobrança chamada “Uber pending” na fatura do seu cartão de crédito após utilizar o serviço de transporte? Se sim, você não está sozinho.

Este procedimento, que pode causar certa surpresa aos usuários, é, na verdade, uma prática comum que visa validar o método de pagamento antes de uma corrida ser finalmente aprovada. Vamos entender melhor o que significa o Uber pending e como ele afeta suas corridas.

Descubra como a Uber usa cobranças temporárias para validar métodos de pagamento antes de suas corridas. Aprenda a gerenciar e contestar Uber pending! (Foto divulgação)

O que é o Uber Pending?

Confuso com uma cobrança ‘Uber pending’ na sua fatura? Explicamos o motivo e como essas pré-autorizações são ajustadas ou removidas. Informe-se agora!

O Uber pending é uma pré-autorização temporária realizada no cartão de crédito do usuário. Essa cobrança é feita no início da viagem e serve como uma forma de a empresa confirmar que o método de pagamento adicionado à conta é válido e pode cobrir os custos da corrida.

Essa quantia pré-autorizada não é uma cobrança efetiva, e sim uma reserva do valor que será ajustada ao final da corrida, refletindo o preço real do serviço utilizado.

Veja mais sobre: Maior capital brasileira fica de fora do Uber e 99 Moto; por quê?

Como funciona a cobrança temporária?

Quando você solicita uma viagem, o Uber estima o custo e solicita essa pré-autorização ao banco emissor do seu cartão.

O valor aparece como “pendente” na sua fatura e é ajustado ou removido quando a viagem é concluída. Se por algum motivo a corrida for cancelada ou o custo final diferir do estimado inicialmente, o Uber pending será automaticamente ajustado ou removido pelo sistema da Uber.

É possível cancelar o Uber Pending?

Sim, é possível, mas geralmente não é necessário. A pré-autorização é removida automaticamente em até duas semanas após a viagem, dependendo do processamento do banco emissor do cartão. Se o valor pendente não for removido após esse período, é recomendável que o usuário entre em contato com o banco e informe sobre a situação, fornecendo o código da transação para facilitar o processo de estorno.

Como reportar cobranças erradas?

Se você notar uma cobrança que não reconhece ou acredita que foi um erro, a Uber facilita o processo de reclamação diretamente pelo aplicativo:

Abra o aplicativo do Uber e acesse a aba “Atividades”; Selecione a viagem que deseja questionar; Role para encontrar a opção “Ajuda com a sua viagem”; Você será direcionado para um chat onde poderá escolher “Outras opções” e então “Suporte relacionado a outros pagamentos”; Toque em “Tenho outro problema com minha cobrança” e siga as instruções para registrar sua reclamação.

Com essas informações, esperamos que você se sinta mais seguro sobre como o Uber gerencia as cobranças temporárias e o que fazer em caso de dúvidas ou problemas com pagamentos pendentes. Lembre-se de que a transparência e a facilidade no processo de pagamento são essenciais para uma experiência positiva com o serviço.

Não deixe de conferir: Motorista Uber ganha quanto por mês? Tire suas dúvidas