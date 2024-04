PIX de R$ 200 cai na conta quarta (1º); veja quem recebe

O Pix revolucionou as transações financeiras no Brasil, proporcionando praticidade e segurança.

Agora, uma nova medida do governo promete expandir ainda mais essa conveniência, com a liberação de transferências de R$ 200 para brasileiros com CPF final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Nas linhas a seguir, conheça mais detalhes sobre esse benefício.

Programa Pé-de-Meia amplia inclusão educacional.

Programa Pé-de-Meia: segunda parcela do incentivo financeiro é liberada

Esta semana marca a liberação da segunda parcela do Programa Pé-de-Meia. O benefício, destinado aos brasileiros com CPFs finais de 0 a 9, oferece transferências via Pix no valor de R$ 200.

Continue lendo para mais informações sobre como funciona esse pagamento e quem está apto a recebê-lo.

Como funciona o pagamento do incentivo via Pix?

No último dia 25 de abril, teve início o pagamento do benefício para estudantes inscritos no programa nascidos em janeiro e fevereiro.

Esses estudantes estão recebendo os valores correspondentes à frequência escolar do mês de fevereiro, totalizando R$ 200.

O processo de pagamento seguirá um cronograma específico, contemplando estudantes nascidos em todos os meses do ano, até o próximo dia 3 de maio.

Para aqueles que necessitam de suporte ou têm dúvidas sobre o procedimento, o Ministério da Educação (MEC) oferece assistência por meio de seus canais digitais e do aplicativo Jornada do Estudante (Android, iOS). Confira abaixo o cronograma completo de pagamento:

25 de abril : estudantes nascidos em janeiro e fevereiro;

: estudantes nascidos em janeiro e fevereiro; 26 de abril : estudantes nascidos em março e abril;

: estudantes nascidos em março e abril; 29 de abril : estudantes nascidos em maio e junho;

: estudantes nascidos em maio e junho; 30 de abril : estudantes nascidos em julho e agosto;

: estudantes nascidos em julho e agosto; 2 de maio : estudantes nascidos em setembro e outubro;

: estudantes nascidos em setembro e outubro; 3 de maio: estudantes nascidos em novembro e dezembro.

Lula anuncia expansão do programa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou no último dia 22 de abril uma expansão significativa no escopo do Programa Pé-de-Meia.

Com essa medida, espera-se incluir todos os jovens pertencentes a famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal. A expectativa é que o número de beneficiários alcance 3,7 milhões de estudantes.

Essa estratégia visa não só ampliar o programa, mas também equalizar as oportunidades educacionais e reduzir as disparidades socioeconômicas.

Os pagamentos via Pix, muitas vezes, excluem os jovens brasileiros dessas oportunidades. As equipes técnicas do MEC já estão empenhadas na criação dos regulamentos que facilitarão a execução dessa nova fase do programa.

