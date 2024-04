Beneficiários do Bolsa Família recebem R$ 600 + Bônus Hoje (27/04); veja quem recebe

Nesta sexta-feira (26), a Caixa Econômica Federal realizará o pagamento da parcela de abril do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8. Esse pagamento é parte do compromisso do governo em prover assistência financeira a famílias em situação de vulnerabilidade.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, porém, com o novo adicional, o valor médio do benefício aumenta para R$ 680,90. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, cerca de 20,89 milhões de famílias serão contempladas pelo programa, totalizando um gasto de R$ 14,19 bilhões.

Beneficiários do Bolsa Família recebem R$ 600 + Bônus Hoje (2704); veja quem recebe | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Benefícios adicionais e modalidades de pagamento

Além do benefício mínimo, o Bolsa Família oferece três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz destina-se a mães de bebês de até seis meses de idade, garantindo a alimentação adequada da criança com parcelas de R$ 50, totalizando seis pagamentos. Adicionalmente, há um acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos, e outro de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

O pagamento segue o modelo tradicional do Bolsa Família, ocorrendo nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, uma ferramenta utilizada para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Não deixe de conferir: PÉSSIMA Notícia: Brasileiros Têm Bolsa Família CANCELADO Em Abril; Veja Lista

Atualizações e mudanças no programa

A partir deste ano, os beneficiários do Bolsa Família não sofrem mais o desconto do Seguro Defeso, conforme estabelecido pela Lei 14.601/2023, que revitalizou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é destinado a pessoas que dependem exclusivamente da pesca artesanal e ficam impossibilitadas de exercer a atividade durante o período de piracema, visando à proteção dos recursos pesqueiros.

Integração de dados e atualizações no cadastro

Desde julho do ano passado, os dados do Bolsa Família estão integrados ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), permitindo um controle mais eficiente e transparente do programa. Com base nesse cruzamento de informações, cerca de 130 mil famílias foram excluídas do programa neste mês por excederem os limites de renda estabelecidos. No entanto, outras 120 mil famílias foram incluídas, refletindo a eficácia da política de busca ativa, que visa identificar e apoiar as famílias mais vulneráveis.

Regras de proteção e benefícios adicionais

Cerca de 2,68 milhões de famílias estão enquadradas na regra de proteção em abril. Estabelecida desde junho do ano passado, essa regra permite que famílias que tenham membros que conseguiram emprego e aumentaram a renda recebam 50% do benefício por até dois anos, desde que cada integrante não ultrapasse o equivalente a meio salário mínimo de renda. O benefício médio para essas famílias é de R$ 370,87.

Auxílio Gás: suporte adicional para famílias carentes

Além do Bolsa Família, o Auxílio Gás também será pago nesta sexta-feira às famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com NIS final 8. O valor do auxílio permanece em R$ 102, considerando as recentes reduções no preço do botijão. O programa, com duração prevista até o fim de 2026, beneficia aproximadamente 5,8 milhões de famílias, assegurando 100% do preço médio do botijão de 13 kg, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional da Transição.

A lei que instituiu o programa determinou que a mulher responsável pelo sustento da família tenha prioridade no recebimento do auxílio, juntamente com mulheres vítimas de violência doméstica. Essas medidas visam garantir a segurança alimentar e o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Esteja atento às atualizações e orientações fornecidas pelos canais oficiais do governo para obter informações precisas e oportunas sobre os programas sociais disponíveis.

Não deixe de conferir: Bolsa Família Libera Repasse De R$ 680,90 Nesta Quinta-Feira (26/05); Veja Quem…