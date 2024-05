Descubra os benefícios previdenciários disponíveis para o MEI: um guia completo

Microempreendedores Individuais (MEIs) desfrutam de uma alíquota reduzida na contribuição do INSS, o que lhes confere direito aos benefícios previdenciários.

No entanto, um estudo revelou que 23,49% desses empreendedores desconhecem seus direitos nessa área.

Assim que realizam o primeiro pagamento mensal ao INSS, os MEIs passam a ter direitos previdenciários garantidos.

O que a contribuição inclui?

É importante destacar que a contribuição para a Previdência já está inclusa no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Esse valor abrange:

Contribuição ao INSS : 5% do salário mínimo;

: 5% do salário mínimo; Imposto Sobre Serviços (ISS) : Acrescido de R$ 5, aplicado a atividades relacionadas a serviços;

: Acrescido de R$ 5, aplicado a atividades relacionadas a serviços; Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS): Acrescido de R$ 1, aplicado a atividades relacionadas a serviços e comércio.

Aposentadoria programada e outros benefícios

Os MEIs têm direito à aposentadoria programada, podendo se aposentar a partir dos 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.

É necessário cumprir o tempo mínimo de contribuição exigido: 180 meses (15 anos) para mulheres e 240 meses (20 anos) para homens.

Além disso, podem receber salário-maternidade, benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou permanente (antiga aposentadoria por invalidez).

Benefícios para dependentes

Os benefícios concedidos ao MEI também se estendem aos seus dependentes, incluindo:

Auxílio-reclusão : Requer 24 meses de carência;

: Requer 24 meses de carência; Pensão por morte: Não exige tempo mínimo de contribuição e pode ser concedida logo após a formalização da empresa.

É fundamental ressaltar que, ao se formalizar como MEI, alguns benefícios anteriores podem ser cancelados, como a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade.

Além disso, benefícios como seguro-desemprego, BPC, Bolsa Família, Prouni e Fies podem ser afetados após a formalização, sendo necessário verificar com o órgão responsável.

Outros benefícios para o MEI

Mesmo após a formalização, o MEI pode continuar recebendo benefícios como:

Aposentadoria Especial : Por insalubridade, idade ou tempo de contribuição;

: Por insalubridade, idade ou tempo de contribuição; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ;

; Programa de Integração Social (PIS) ;

; Pensões por falecimento de familiares.

O que é preciso para formalizar MEI?

Para se tornar microempreendedor individual, é necessário atender a certos requisitos, incluindo:

Ter acima de 16 anos ;

; Exercer atividades permitidas para a categoria;

Contratar, no máximo, um empregado que receba o piso da categoria ou um salário mínimo;

Não ser titular, sócio ou administrador de outra empresa;

Não ter ou abrir filial de outra empresa;

Ter um faturamento anual de até R$ 81.000,00 (ou até R$ 251.600,00 para transportadores autônomos exclusivos do transporte rodoviário de cargas).

Passo a passo para a formalização

O processo de formalização do microempreendedor é gratuito e pode ser realizado seguindo estes passos:

Acesse o Portal do Empreendedor; Verifique se sua atividade está na lista de ocupações permitidas; Clique em “Formalize-se” e faça login com sua conta gov.br; Preencha o cadastro com seus dados e os da sua empresa.

Após a formalização, a primeira obrigação do empreendedor é o pagamento do DAS, com vencimento todo dia 20 de cada mês.

Com essas informações, os microempreendedores individuais podem aproveitar ao máximo os benefícios previdenciários e os incentivos oferecidos pelo governo, garantindo mais segurança e tranquilidade para sua jornada empreendedora.

