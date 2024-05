Encceja 2024 oferece oportunidade imperdível para brasileiros obterem seus diplomas

O ENCCEJA 2024 (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) oferece aos brasileiros que interromperam seus estudos a chance de concluir essa etapa fundamental.

Através da pontuação na prova, é possível obter o diploma de conclusão das séries faltantes. Saiba mais a seguir.

Saiba como o ENCCEJA 2024 pode ajudá-lo a conquistar seu diploma de ensino fundamental ou médio. Descubra quem pode participar e os passos para se inscrever. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Detalhes importantes sobre a prova do ENCCEJA 2024

A participação na prova do ENCCEJA 2024 é voluntária, reservada apenas para aqueles genuinamente interessados. O governo federal estipula requisitos de idade mínima para disputar o diploma:

Para conclusão do ensino fundamental (1º ao 9º ano): mínimo de 15 anos de idade na data da prova;

Para conclusão do ensino médio (1º ao 3º ano): mínimo de 18 anos de idade na data da prova.

Quem ainda não atingiu a idade necessária pode se matricular no EJA (Ensino de Jovens e Adultos) para participar das aulas.

Procedimentos para obter o diploma

Para alcançar o diploma através do ENCCEJA 2024, o primeiro passo é se inscrever para a prova. O exame está agendado para o dia 25 de agosto, dividido em período da manhã e tarde, com 4 horas de duração em cada turno e um total de 120 questões objetivas.

As inscrições encerram em 10 de maio e devem ser realizadas pelo site do Encceja. Após a participação no exame, para ser aprovado e obter o diploma, é necessário:

Obter pelo menos 100 pontos em cada uma das provas objetivas;

Alcançar no mínimo 5 pontos na média da redação, em uma escala de 0 a 10.

O candidato então seleciona uma secretaria de educação ou instituição similar para assinar e retirar pessoalmente o diploma.

Essa é uma oportunidade imperdível para aqueles que desejam retomar seus estudos e abrir portas para melhores oportunidades profissionais.

