INSS emite alerta para aposentados e anuncia interrupção de benefício; descontos são bloqueados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma suspensão imediata de novos benefícios de descontos associativos em suas folhas de pagamentos.

Esta decisão afeta diretamente a vida financeira de milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil e ocorre como uma resposta à detecção de descontos não autorizados, que geraram numerosas reclamações de beneficiários.

O objetivo é corrigir vulnerabilidades no sistema e prevenir fraudes, garantindo a integridade financeira dos beneficiários.

Causas da suspensão dos descontos

A medida foi tomada após o INSS receber múltiplas reclamações sobre deduções indevidas nas folhas de pagamento dos beneficiários. Com a segurança dos aposentados e pensionistas como prioridade, o instituto decidiu interromper esses descontos e começar a implementação de um sistema mais seguro de autorização, que incluirá o uso de biometria facial e assinatura eletrônica avançada, a ser desenvolvido pela Dataprev.

Implementação de novas medidas de segurança

A suspensão permanecerá até que um novo sistema de autorização esteja operacional. Este sistema será responsável por assegurar que todos os descontos sejam devidamente consentidos pelos beneficiários, utilizando tecnologias de ponta para prevenir qualquer possibilidade de fraude.

A revisão dos Acordos de Cooperação Técnica (ACT) firmados desde janeiro de 2023 também faz parte dessa estratégia, visando verificar a legitimidade dos descontos aplicados.

Procedimentos para autorização de descontos

Para continuar a beneficiar-se de descontos associativos de forma segura, os beneficiários deverão acessar um portal específico providenciado pela entidade associativa. Este portal facilitará a autorização através de assinatura eletrônica e biometria facial, elevando significativamente a segurança das transações.

Normas de proteção ao beneficiário

Adicionalmente, o INSS estabeleceu que o valor do desconto associativo não deve exceder 1% do limite máximo do benefício pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Além disso, reitera-se que cada benefício só pode ter uma dedução de mensalidade associativa, evitando múltiplas cobranças e protegendo a saúde financeira dos beneficiários.

Suporte e assistência ao beneficiário

Para beneficiários que identificarem descontos não reconhecidos, o INSS disponibilizou canais específicos para contestação, incluindo o aplicativo e o site “Meu INSS” e a Central de Atendimento 135. Esses canais permitem aos usuários solicitar a remoção de descontos indevidos de forma rápida e eficiente, garantindo que seus direitos sejam respeitados.

Reafirmação do Compromisso do INSS

Com essas ações, o INSS busca não apenas resolver os problemas relacionados a descontos não autorizados mas também fortalecer as medidas de segurança para prevenir incidentes futuros.

Este plano de ação destaca o compromisso do instituto com a transparência e a segurança, essenciais para manter a confiança dos seus beneficiários e a eficácia na gestão de benefícios.

Fique atento a este detalhe

A suspensão dos descontos pelo INSS é um passo fundamental para proteger os aposentados e pensionistas de fraudes e erros administrativos. Com a implementação de novos sistemas de segurança e procedimentos rigorosos de autorização, o INSS reafirma seu compromisso com a integridade e o bem-estar dos seus beneficiários, garantindo que eles recebam seus benefícios de forma justa e segura.

Estas medidas não só ajudam a mitigar o impacto financeiro nos beneficiários mas também reforçam a estrutura de confiança entre eles e a instituição.

