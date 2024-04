Caixa Tem libera HOJE (20/04) R$ 600 + R$ 102 para beneficiários do Bolsa Família

Em uma medida significativa para fortalecer o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade econômica no Brasil, o governo federal anunciou uma série de melhorias no programa Bolsa Família.

Este artigo detalha as inovações desta expansão, que incluem o aumento nos valores dos benefícios e a inclusão de novas categorias de suporte por meio do aplicativo Caixa Tem.

Contexto e impacto da expansão

O plano de expansão do Bolsa Família visa ampliar consideravelmente o suporte oferecido, alcançando mais de 21 milhões de famílias brasileiras. As melhorias são abrangentes e incluem desde o aumento no valor mínimo que uma família pode receber, até a introdução de benefícios específicos para crianças e gestantes. Esta iniciativa busca endereçar as necessidades diversas das famílias que dependem do programa para sua subsistência e qualidade de vida.

Novos Benefícios Inseridos no Programa

Benefício complementar:

Assegura um apoio mínimo de R$ 600 para cada família, independentemente de outras variáveis.

Benefício primeira infância:

Destina mensalmente R$ 150 para cada criança de até 7 anos, focando no desenvolvimento na fase inicial da vida.

Benefício variável familiar:

Concede R$ 50 mensais para gestantes e jovens de 7 a 18 anos, apoiando o desenvolvimento saudável durante a gestação e a juventude.

Vale Gás:

Oferece cobertura para a compra de um botijão de 13 kg a cada dois meses, mitigando os custos com gás de cozinha e contribuindo para a economia doméstica.

Para acessar esses benefícios, os interessados devem estar com os dados atualizados no CadÚnico e utilizar o aplicativo Caixa Tem para a gestão dos recebimentos.

Gestão de Pagamentos: Calendário Eficiente via Caixa Tem

Para facilitar a distribuição dos benefícios e organizar o fluxo de pagamentos, o governo estabeleceu um calendário baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários:

NIS final 1: 17 de abril

NIS final 2: 18 de abril

NIS final 3: 19 de abril

NIS final 4: 20 de abril (antecipado de 22)

NIS final 5: 23 de abril

NIS final 6: 24 de abril

NIS final 7: 25 de abril

NIS final 8: 26 de abril

NIS final 9: 27 de abril (antecipado de 29)

NIS final 0: 30 de abril

O Impacto positivo das atualizações no Bolsa Família

A reformulação do Bolsa Família reflete o compromisso do governo em ampliar a eficácia de seu apoio às famílias brasileiras que enfrentam adversidades econômicas.

Com a expansão dos benefícios e o aumento dos valores repassados, espera-se um impacto substancial na melhoria das condições de vida dos beneficiários. Esta atualização não só marca um avanço significativo na luta contra a pobreza, mas também promove a segurança econômica, reiterando a dedicação do governo ao bem-estar social.

Em suma, as novas medidas implementadas no Bolsa Família através do Caixa Tem visam proporcionar um suporte mais abrangente e adaptado às necessidades das famílias em vulnerabilidade econômica do Brasil, consolidando uma rede de segurança social mais robusta e eficiente.

