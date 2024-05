Alergia a cachorro? Confira as principais raças para os alérgicos!

Se você é uma das muitas pessoas que adoram cães, mas infelizmente são alérgicas, não se desespere! Existem algumas raças de cães que podem ser mais adequadas para você. Neste artigo, vamos explorar quais são essas raças e desvendar alguns mitos sobre alergias a cães.

A verdade sobre alergia a cachorro

Muitas vezes ouvimos que o pelo dos cães é o grande vilão das alergias, mas isso não é totalmente verdade. A principal causa das alergias são os alergénios como o Can f 1, presentes na pele e na saliva dos cães, que ficam no pelo. Então, a questão não é o pelo em si, mas sim o que ele carrega!

Contrariando o senso comum, estudos mostram que cães de pelo curto podem causar mais alergias do que aqueles de pelo longo. Isso porque todos os cães produzem alergénios, independentemente do comprimento do pelo. Assim, mais importante do que a quantidade de pelo é a gestão dos alergénios que eles dispersam no ambiente.

Impacto da camada interna de pelo

Você sabia que cães com uma densa camada interna de pelo podem dispersar mais alergénios, especialmente durante a muda de pelo?

Por outro lado, a falta dessa camada interna não significa necessariamente menos alergénios. Esses fatores influenciam como os alergénios são espalhados pela casa, mas não eliminam a presença deles.

Raças recomendadas para os alérgicos

Apesar de nenhum cão ser completamente seguro para alérgicos, algumas raças são geralmente consideradas mais adequadas. Aqui está uma lista das dez melhores raças para pessoas alérgicas:

Bichon Frisé Labrador Retriever Labradoodle Bichon Havanês Bichon Maltês Cão de Água Português Caniche Schnauzer Shih Tzu Yorkshire Terrier

Cada uma dessas raças tem características que podem ajudar a minimizar a dispersão de alergénios. Raças com pelos que crescem continuamente, como o Caniche, tendem a liberar menos pelos e, por consequência, menos alergénios no ambiente.

Além disso, cães que produzem menos saliva ou que se lambem menos frequentemente também podem ser uma melhor escolha para pessoas alérgicas. Outro fator importante é a frequência e o método de banho e escovação: procedimentos regulares ajudam a controlar a dispersão de alergénios. Escolher uma raça com essas características pode ajudar a criar um ambiente mais saudável para pessoas sensíveis.

Convivendo com cães apesar das alergias

Viver com alergias não significa abrir mão da companhia de um cachorro. Com conhecimento adequado e cuidados específicos, é possível manter uma relação saudável e agradável com seu amigo de quatro patas. Lembre-se, também, de consultar sempre um médico e testar sua reação a diferentes raças antes de tomar uma decisão.

Pensando em Adotar? Faça uma visita ao canil local e teste sua reação aos cães presentes, sempre com as precauções necessárias. Assim, você poderá escolher um companheiro que se encaixe em seu estilo de vida, sem comprometer sua saúde.

