Teste polêmico: tem como descobrir alergia alimentar medindo força dos dedos?

Recentemente, um vídeo publicado no TikTok atraiu a atenção dos usuários da plataforma. No conteúdo, é apresentada a “Teoria Bdort”, que propõe um teste alternativo para detectar alergias ou intolerâncias alimentares.

Na gravação, uma “especialista” instrui uma pessoa a apertar o dedo com força enquanto segura, na outra mão, um alimento suspeito, como o trigo.

A “profissional” alega que o alimento afetará a energia da pessoa, e para testar a alergia ou intolerância, ela tenta abrir os dedos da paciente, que os solta com facilidade. A justificação é que o trigo “rouba” a energia da pessoa. Mas será que isso é possível? A seguir, continue lendo e saiba se é fazer teste para detectar alergia alimentar com a força dos dedos.

É possível descobrir alergia alimentar com a força dos dedos? Conheça o teste questionável/ Foto: Envato

Vídeo viraliza com teste polêmico para alergias alimentares

No vídeo viralizado, os testes também são realizados com outros alimentos, como café e melancia. Quando estes alimentos, supostamente, não afetam a energia da pessoa, a “especialista” afirma que eles podem ser consumidos com segurança.

O nutrólogo Joseraldo Furlan, em entrevista ao Portal Viva Bem, do Uol, aponta a falta de respaldo científico para a ideia do “roubo de energia” pelos alimentos.

Ele ressalta que a Medicina não considera o conceito de energia da mesma maneira que é apresentado no vídeo. A qualidade nutricional dos alimentos é avaliada com base em sua composição, que é documentada e descrita.

Furlan também alerta sobre os riscos de depender de métodos caseiros, que podem colocar em risco a segurança alimentar. No caso de alergias alimentares, os sintomas podem variar para cada pessoa e, portanto, é essencial um diagnóstico e tratamento adequados.

Qualidade nutricional dos alimentos é determinada pela composição

A nutricionista Giulia Murakami reforça que a qualidade nutricional dos alimentos é determinada com base em sua composição, que pode ser facilmente verificada através de rótulos nutricionais e tabelas de composição.

Contar com métodos não comprovados pode levar a exclusões alimentares desnecessárias, deficiências nutricionais e desafios emocionais relacionados à alimentação. Ela destaca a importância de conhecer a procedência dos alimentos e buscar informações confiáveis ao tomar decisões alimentares saudáveis.

Teste para alergia alimentar

Atualmente, os testes para detectar alergias ou intolerâncias alimentares são predominantemente de natureza bioquímica e envolvem a análise de amostras de sangue para avaliar a resposta imunológica do corpo a diversos alimentos.

“Outra abordagem é a dieta de exclusão, na qual se suspende temporariamente o alimento ou grupo de alimentos suspeitos, com base no histórico do paciente e nos resultados de exames. Posteriormente, o profissional orienta a reintrodução, e se os sintomas reaparecerem, é oferecido aconselhamento nutricional”, explica Murakami.

A nutróloga Natalia Estanislau recomenda procurar um alergista para uma avaliação completa, que inclui uma análise minuciosa dos sintomas e alimentos suspeitos, seguida por testes apropriados, como testes cutâneos, exames de sangue ou testes de provocação oral.

Estanislau enfatiza que diferentes pessoas podem reagir de maneira distinta aos mesmos alimentos, ressaltando a importância de um diagnóstico adequado.

Existem alimentos mais propensos a dar alergia?

Sim. De acordo com Estanislau, os alimentos mais frequentemente associados a alergias incluem leite de vaca, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar. No entanto, outros alimentos também podem desencadear alergias, como frutas e legumes.

No geral, esses alimentos são comuns em nossa dieta e podem afetar algumas pessoas, mas não todas.

especialista

Diante da falta de comprovação científica e dos riscos associados à dependência de métodos não verificados para avaliar a segurança alimentar, é fundamental buscar orientação de profissionais especializados em alergias alimentares, nutrição e nutrologia.

A busca por informações confiáveis e a compreensão da procedência dos alimentos são passos cruciais para fazer escolhas alimentares saudáveis. Métodos não comprovados podem ser prejudiciais à saúde, e o conhecimento embasado em evidências científicas é a melhor abordagem quando se trata de alergias alimentares e nutrição.

