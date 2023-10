Ansiedade e aflição: nomofobia aparece quando seu celular está longe e tem tratamento

O celular já virou um membro da família presente na casa de quase todos os brasileiros. Mas para algumas pessoas, ele é tão querido que quando ele está longe, ela pode apresentar alguns sintomas como ansiedade e aflição, em alguns casos, até mesmo ataque de pânico. Saiba que isso não é normal e já possui até nome, trata-se de uma condição chamada de nomofobia, entenda.

O que é nomofobia?

Basicamente, é uma condição que é desencadeada no momento que o usuário fica longe do seu aparelho celular. Atualmente, ela ainda não é considerada como um transtorno, já que para isso, é importante que esteja no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que serve como referência internacional.

O nome da condição é uma mistura de palavras, até formá-la. Primeiro, o no-mobile que vem do “sem celular” e posteriormente a fobos que vem do grego e significa medo ou fobia.

Em um livro que fala sobre o assunto, afirma que pessoas com essa condição, ao estarem longe do aparelho celular, podem apresentar até mesmo sintomas físicos como ansiedade, falta de ar, sudorese e ataque de pânico.

Vários estudos apontam essa condição

O início dos estudos da condição, surgiu de fato no ano de 2008, quando várias pesquisas realizadas no Reino Unido, deram conta que mais de 50% dos usuários de celulares, ao sentirem falta do aparelho, começavam a sentir ansiedade. O mesmo ocorria quando eles ficavam sem internet no celular.

Nos anos seguintes, outros estudos foram realizados e todos confirmaram o que já era esperado. No ano de 2017, a pesquisa foi feita com 145 estudantes de medicina, o resultado chocou a todos.

Pois foi comprovado que 60% deles tinham nomofobia moderada e mais de 20% tinham a condição em um estado bem grave

O que causa o distúrbio citado?

Há estudos que indicam que quando a pessoa não possui uma inteligência emocional tão boa, isso acaba acontecendo. O que acaba desencadeando “medo ou ansiedade” em relação a objetos ou situações específicas.

A depender da pessoa, os sintomas vão além, já que elas acreditam que o celular é basicamente uma extensão do próprio corpo, por isso, ficar sem ele, pode causar vários sintomas físicos.

Até o momento, não há de fato um tratamento somente para o distúrbio, todavia, o mais indicado é que se o paciente acredita ter o problema, que procure um profissional especializado, para que o caso consiga ser analisado da maneira correta.

