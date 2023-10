Nubank: como o ChatGPT pode lhe ajudar a conseguir um empréstimo

O Nubank é um dos bancos mais conhecidos em todo o Brasil, sobretudo, por inovar na maneira como os brasileiros podem ter acesso ao crédito, seja por empréstimos ou cartões. Por exemplo, é possível que vários brasileiros tenham acesso a um crédito inicial de R$ 50 no cartão e após um período, o valor vá aumentando. Mas agora, a estratégia do banco digital é outra, é utilizar o ChatGPT para ajudar quem precisa de empréstimo, entenda como deve funcionar.

Saiba como é possível receber ajuda do GPT para conseguir um empréstimo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Ferramenta do Nubank irá utilizar inteligência artificial

A IA é capaz de, através de dados fornecidos pelo banco, gerar uma experiência totalmente personalizada e com isso, criar soluções individuais para cada cliente. E agora, o Nubank irá utilizar isso no momento que o cliente for solicitar crédito.

Tudo isso será possível por intermédio do ChatGPT 4 que é da empresa OpenAI, na atualidade, é um dos principais modelos de inteligência generativa que há.

O sistema que foi criado pela empresa bancária citada, consegue conversar com os seus clientes no momento da escolha de crédito e oferecer as melhores condições do mercado de acordo com cada pessoa.

Todos terão acesso ao GPT 4?

A priori, o Nubank não irá disponibilizar a ferramenta para todos os seus usuários, apenas para quem faz parte da NuCommunity, que é uma comunidade virtual que o banco utiliza para que todos os seus clientes possam interagir entre si.

Através do próprio aplicativo, é possível que os usuários cliquem em “Meus Limites” e por fim em “explore suas opções de limites”. Feito isso, será possível ter um diálogo com a IA.

Após esse período de testes, o banco irá expandir a ferramenta para todos os seus outros clientes, já que acredita-se que a ideia deve agilizar bastante o processo de crédito.

O que isso deve mudar no futuro?

Com essa iniciativa do banco digital, acaba de iniciar um marco importante na história dos serviços financeiros, onde a IA consegue com bastante facilidade, desempenhar um ótimo papel na vida de quem está precisando de crédito.

Pois quanto mais específica for a proposta, melhor serão as condições de juros e aquisição que cada cliente terá. Além disso, antes de fechar o contrato, ele terá acesso a várias orientações.

Por fim, acredita-se que no futuro, assistentes “inteligentes” também poderão auxiliar de maneira individual, cada cliente, sobretudo, aqueles que precisam de ajuda para organizar a vida financeira e se livrar do acúmulo de contas.

