Os textos no WhatsApp nunca mais serão o mesmos com as novas ferramentas

O WhatsApp beta para dispositivos iOS recebe atualização com acréscimo de ferramentas de formatação de texto.

Nesta versão beta lançada hoje, três recursos inéditos são introduzidos para aprimorar a experiência do usuário e personalizar o design das mensagens de texto. A seguir, continue lendo e saiba quais são estes recursos.

Novidades do WhatsApp: entenda as funcionalidades/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp lança bloqueio de código

Uma destas ferramentas é o “Bloqueio de Código,” que tem como objetivo principal simplificar o compartilhamento de código no WhatsApp.

Antes utilizado especialmente por engenheiros de software e programadores, esta novidade agora está acessível a todos os usuários. Para empregar essa funcionalidade de formatação, basta incluir o caracter backtick em seu texto.

Bloco de citação (quote block): saiba mais

O “Bloco de Citação” é outra adição valiosa, permitindo responder a partes específicas de mensagens anteriores. Para utilizar essa ferramenta de formatação, basta prefixar o texto com o caractere “>”.

Além disso, a inclusão de listas oferece uma maneira eficaz de organizar informações. Você pode criar listas começando seu texto com “*”, “-“, ou números.

No entanto, vale ressaltar que, por enquanto, essas novas ferramentas de formatação de texto estão disponíveis apenas para um grupo restrito de participantes no programa de testes do WhatsApp.

Estas novidades contribuem para uma comunicação mais precisa e técnica, conferindo às mensagens um aspecto mais profissional.

Em outra linha de desenvolvimento, o WhatsApp está testando um novo menu para mensagens de áudio e vídeo, bem como um atalho para bloqueio de conversas.

WhatsApp testa nova função

O WhatsApp encontra-se em fase de testes de uma inovadora funcionalidade, que viabiliza o envio de mensagens de voz com reprodução única.

Ainda em período de experimentação, este recurso, por enquanto, está restrito somente a um grupo de usuários, que utilizam as versões beta do aplicativo, tanto no sistema Android quanto no iOS.

O WhatsApp está atualmente conduzindo testes relativos a uma inovação que permite o envio de mensagens de voz com reprodução única.

A finalidade deste recurso é atender às necessidades dos usuários que almejam compartilhar informações sensíveis ou preservar a privacidade de suas mensagens de voz, prevenindo a arquivamento indevido ou compartilhamento não autorizado dos áudios, seja dentro da plataforma ou mesmo em redes sociais.

Apesar da grande expectativa entre os usuários do aplicativo de mensagens, ainda não foram divulgadas informações referentes à data de lançamento oficial dessa funcionalidade para o público em geral.

Funcionamento simples e descomplicado

Conforme informações, esta inovação foi identificada pela primeira vez nos códigos da versão beta do WhatsApp, durante uma atualização disponibilizada em março.

O processo de operação é descomplicado: basta tocar no ícone “1” que se apresenta ao lado do ícone de gravação da mensagem de voz.

Uma vez que o modo de reprodução única esteja ativado e a mensagem de voz seja enviada, o remetente perde a capacidade de reproduzir o áudio.

O destinatário, por sua vez, tem a oportunidade de ouvir a mensagem somente uma vez, já que ela será automaticamente excluída após sua audição.

Essa funcionalidade assemelha-se ao recurso “ver uma vez” do WhatsApp, que permite aos usuários compartilhar fotos e vídeos visualizáveis apenas uma única vez pelo destinatário.

