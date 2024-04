Brasileiros recebem HOJE (19/04) bônus de R$ 300 + 120 do Bolsa Família; confira

O Auxílio-Gás, uma iniciativa do governo brasileiro, foi retomado este mês com o objetivo de auxiliar as famílias de baixa renda na compra de botijões de gás de 13 kg, buscando mitigar os impactos econômicos para os grupos mais vulneráveis. A medida visa cobrir o valor total de um botijão, baseando-se no preço médio nacional, proporcionando um alívio significativo no orçamento das famílias beneficiadas.

Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Contexto e importância do benefício

Desde seu relançamento em 2023, o Auxílio-Gás tem se mostrado vital, oferecendo a cobertura integral dos custos de um botijão a cada dois meses. Complementar a programas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o auxílio fortalece a rede de suporte às famílias que atendem aos critérios de elegibilidade, principalmente aquelas com renda mensal per capita de até meio salário mínimo e inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Elegibilidade e Acúmulo de Benefícios

Para acessar o Auxílio-Gás, é crucial que as famílias estejam inscritas no CadÚnico, garantindo que aqueles que já recebem outros tipos de auxílio governamental possam acumular os benefícios, ampliando o apoio financeiro recebido.

Consulta e Recebimento do Auxílio

Os beneficiários podem verificar sua elegibilidade e as datas de pagamento através do App Caixa Tem, acessando a opção “Vale-Gás” no menu de serviços. Este processo simplificado facilita a gestão financeira das famílias que dependem deste auxílio crucial.

Calendário de Pagamento de Abril

O governo definiu as seguintes datas para a liberação dos pagamentos do Auxílio-Gás em abril:

17 de abril : NIS final 1

: NIS final 1 18 de abril : NIS final 2

: NIS final 2 19 de abril : NIS final 3

: NIS final 3 22 de abril : NIS final 4

: NIS final 4 23 de abril : NIS final 5

: NIS final 5 24 de abril : NIS final 6

: NIS final 6 25 de abril : NIS final 7

: NIS final 7 26 de abril : NIS final 8

: NIS final 8 29 de abril : NIS final 9

: NIS final 9 30 de abril: NIS final 0

Este calendário demonstra o compromisso contínuo do governo em assegurar que o auxílio chegue às mãos das famílias que mais precisam, ajudando-as a manter uma necessidade básica de forma digna e sustentável.

Impacto e perspectivas

Com o constante aumento dos preços, iniciativas como o Auxílio-Gás tornam-se ainda mais cruciais. Este programa não apenas alivia o orçamento doméstico das famílias de baixa renda mas também garante o acesso contínuo a um recurso essencial para a preparação de alimentos, impactando positivamente a qualidade de vida dos beneficiários. A medida reafirma a importância das redes de suporte social, que são fundamentais para atender às necessidades das populações vulneráveis, especialmente em períodos de dificuldades econômicas.

Fique atento a este detalhe

O Auxílio-Gás é um exemplo claro da responsabilidade social do governo, demonstrando uma política pública efetiva que atende diretamente às necessidades básicas da população. Continuar com este e outros programas de suporte é vital para a estabilidade social e econômica das famílias brasileiras, mostrando o papel fundamental do governo em tempos de crise.

