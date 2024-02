13º do Bolsa Família; suspense e comemoração: o que esperar em breve?

Março marca o aniversário de um ano desde a reativação do Bolsa Família, um programa crucial para milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. Com a proximidade do fim de ano, a expectativa pelo 13º salário dos beneficiários cresce, trazendo tanto esperança quanto ansiedade.

Famílias aguardam ansiosas por notícias sobre o 13º do Bolsa Família. Será que vem aí? (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

O Suspense do 13º do Bolsa Família

O 13º salário do Bolsa Família, introduzido em 2019, tornou-se um tema de grande expectativa para os beneficiários. Sob a gestão anterior, promessas foram feitas, mas desafios orçamentários e a crise da COVID-19 impediram a concretização desses planos.

Atualmente, com a mudança de governo, as incertezas persistem, principalmente após a ausência do abono natalino no ano passado.

Para esclarecer, o 13º seria destinado às famílias com renda per capita de até R$ 218. Isso significa que a renda total do núcleo familiar, dividida pelo número de membros, deve ser inferior a esse valor. Por exemplo, uma mãe solteira com três filhos, com renda mensal de R$ 800, se enquadra nos requisitos para receber o benefício.

O debate sobre o 13º salário do Bolsa Família em 2024 é cercado tanto por esperança quanto por incerteza. Enquanto medidas são propostas e discutidas, as famílias beneficiárias aguardam ansiosamente por notícias concretas. O impacto desse abono seria significativo, oferecendo um alívio financeiro bem-vindo no final do ano.

Veja também: INSS muda, Bolsa Família aumenta e mais: novidades do governo Lula

Novidades e Medidas para 2024

O Governo Federal e seus ministros estão trabalhando para aprimorar o Bolsa Família, focando no combate a fraudes e na melhoria dos controles de dados. Entre as medidas propostas estão o aprimoramento da coleta de dados por autodeclaração e a ampliação do monitoramento aos municípios. Essas iniciativas visam garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa.

Com relação aos pagamentos de fevereiro, eles seguirão o cronograma baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Este esquema de datas é essencial para organizar o recebimento dos valores de forma ordenada e eficiente, garantindo que todos os elegíveis tenham acesso ao seu benefício em tempo hábil.

Para os beneficiários do Bolsa Família, aqui está o cronograma detalhado de pagamentos para o mês de fevereiro, organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1: 16 de fevereiro

16 de fevereiro NIS final 2: 19 de fevereiro

19 de fevereiro NIS final 3: 20 de fevereiro

20 de fevereiro NIS final 4: 21 de fevereiro

21 de fevereiro NIS final 5: 22 de fevereiro

22 de fevereiro NIS final 6: 23 de fevereiro

23 de fevereiro NIS final 7: 26 de fevereiro

26 de fevereiro NIS final 8: 27 de fevereiro

27 de fevereiro NIS final 9: 28 de fevereiro

28 de fevereiro NIS final 0: 29 de fevereiro

Este calendário é crucial para organizar o recebimento do benefício, garantindo que todos os elegíveis tenham acesso ao auxílio de forma ordenada. Lembre-se de verificar seu NIS e planejar-se para o saque dentro das datas estipuladas.

Você também pode gostar de: Brasileiros em festa: PAGAMENTO mais alto, PIX e R$ 1,4 mil na semana que vem