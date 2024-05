INSS atualiza calendário DESTE benefício, veja quem recebe primeiro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a antecipação do calendário do 13º salário, convocando milhares de idosos para receber a primeira parcela ainda neste mês.

Essa medida representa um alívio financeiro significativo para muitos brasileiros, contribuindo para o equilíbrio do orçamento familiar.

Os depósitos já estão sendo efetuados nas contas dos beneficiários, seguindo um cronograma estabelecido pelo órgão.

Antecipação do benefício para estimular a economia

Tradicionalmente, o pagamento do 13º salário é realizado no segundo semestre do ano. Contudo, nos últimos anos, o Governo Federal tem adotado a estratégia de antecipação, especialmente desde o início da pandemia da Covid-19, como forma de impulsionar a economia nacional.

Neste ano, a expectativa é de que 33,7 milhões de beneficiários recebam um total de R$ 67 bilhões, distribuídos em duas parcelas de R$ 33,8 bilhões cada.

Detalhes do pagamento e calendário

A primeira parcela do 13º salário corresponde a 50% do valor total do benefício e já está disponível desde o dia 24 de abril.

A segunda parcela será liberada posteriormente, contemplando a diferença entre os 50% antecipados e o valor total do abono anual.

O cronograma de pagamento segue uma ordem específica, beneficiando primeiro os aposentados que recebem até um salário mínimo, seguidos pelos que recebem acima desse valor.

O total de 33,7 milhões de aposentados será contemplado com essa medida, representando um significativo aporte financeiro para a população idosa do país.

Beneficiários elegíveis ao adiantamento

Os beneficiários do INSS que têm direito ao adiantamento do 13º salário em 2024 são aqueles que recebem os seguintes benefícios:

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

INSS: garantindo a segurança previdenciária

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel fundamental na garantia da segurança previdenciária dos brasileiros.

Como autarquia vinculada ao Ministério da Economia, o INSS recebe as contribuições destinadas à manutenção do Regime Geral da Previdência Social.

Cerca de 28% da população brasileira recebe algum tipo de pagamento do INSS, destacando a importância desse órgão para a proteção social no país.

Com a antecipação do 13º salário, o INSS reafirma seu compromisso em oferecer suporte financeiro aos aposentados e pensionistas, contribuindo para o bem-estar e a estabilidade econômica dessa parcela da população.

