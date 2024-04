Mais de R$ 590 do Bolsa Família com BÔNUS liberados ESTA semana; como transferir

A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento do Bolsa Família nesta quarta-feira (17/04), trazendo uma boa notícia para milhões de brasileiros.

Os beneficiários com CPF final 1 ao 9 foram contemplados com um depósito médio de R$ 680,90 em suas contas.

Essa movimentação é parte de um esforço do governo federal para expandir o programa, incluindo 120 mil novos grupos neste mês.

Descubra como milhões de brasileiros estão sendo beneficiados pelo Bolsa Família, com depósitos de até R$ 680,90. Veja o calendário e as opções de saque! (Foto: divulgação).

Ampliação do Programa Bolsa Família

Com o objetivo de ampliar o alcance do Bolsa Família, em abril, 20,88 milhões de famílias brasileiras serão beneficiadas.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), destacam-se os 120 mil novos grupos incluídos neste mês.

Além disso, vale ressaltar que 896 mil famílias são consideradas do público prioritário e 209,47 mil possuem pessoas em situação de rua.

Calendário de pagamento

O calendário do Bolsa Família não segue a lógica do último número do CPF, mas sim o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do titular.

Nesta semana, de 17 a 19 de abril, três grupos serão beneficiados. Confira as datas de pagamento de acordo com o número final do NIS:

Número final do NIS 1: 17 de abril (pagamento já realizado)

17 de abril (pagamento já realizado) Número final do NIS 2: 18 de abril

18 de abril Número final do NIS 3: 19 de abril

Como sacar o Bolsa Família neste Mês?

O valor do Bolsa Família, que neste mês tem uma média nacional de R$ 680,90, é depositado na conta poupança social do Caixa Tem.

Existem diversas opções de movimentação online, como PIX, transferência, pagamento de boletos e cartão digital.

Para aqueles que preferem o saque presencial, é possível retirar o dinheiro em agências da Caixa ou casas lotéricas, mediante apresentação de documento com foto.

Já para a movimentação online, basta acessar o App Caixa Tem e realizar as operações desejadas.

Onde sacar o Bolsa Família?

Os valores poderão ser sacados nos caixas eletrônicos da Caixa, lotéricas ou no Caixa Tem. As informações de cada beneficiário estão disponíveis no aplicativo próprio do Bolsa Família e no Caixa Tem, ou ainda, podem ser consultadas pelo telefone 111.

O cartão do Bolsa Família produzido pela Caixa Econômica permite que compras sejam efetuadas diretamente no débito. Entretanto, aqueles que movimentam o benefício por meio do Caixa Tem possuem mais opções.

Podem pagar contas, realizar transferências e saques, além de compras em estabelecimentos que aceitem QR Code.

Detalhamento do Benefício e Formas de Utilização

Ao todo, mais de 21,1 milhões de famílias serão beneficiadas. A renda tem valor mínimo de R$ 680,90, contudo, pode aumentar de acordo com a composição familiar.

Quem possui direito ao Bolsa Família deve estar cadastrado no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos dois anos, além de ter renda familiar por pessoa de até R$218 mensais.

Quem recebe o benefício e movimenta pelo Caixa Tem pode pagar contas, realizar Pix, sacar dinheiro e fazer compras em estabelecimentos conveniados com a geração do QR Code.

Além disso, todo o benefício pode ser usado no débito utilizando o cartão Bolsa Família emitido pela Caixa Econômica Federal.

