A Caixa Econômica Federal inicia, nesta quarta-feira, 17 de abril, o ciclo de pagamentos dos programas Bolsa Família e Auxílio Gás para o mês corrente. Este mês, os pagamentos começam com os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1, prosseguindo de forma sequencial até o final de NIS 0 no último dia útil do mês.

Caiu na net Beneficiários TURBINA Bolsa Família com mais de R$ 99,90 em abril | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Calendário de pagamento

Os depósitos seguem uma ordem específica, baseada no último dígito do NIS do beneficiário:

Final do NIS 1: 17 de abril

17 de abril Final do NIS 2: 18 de abril

18 de abril Final do NIS 3: 19 de abril

19 de abril Final do NIS 4: 22 de abril

22 de abril Final do NIS 5: 23 de abril

23 de abril Final do NIS 6: 24 de abril

24 de abril Final do NIS 7: 25 de abril

25 de abril Final do NIS 8: 26 de abril

26 de abril Final do NIS 9: 29 de abril

29 de abril Final do NIS 0: 30 de abril

Estes pagamentos excluem sábados e domingos, garantindo que todos os beneficiários recebam dentro dos dias úteis estipulados.

Não deixe de conferir: CPF Irregular No Bolsa Família? Faça Isso Enquanto É Tempo

Detalhes sobre o Auxílio Gás

Em abril, o valor do Auxílio Gás é de R$ 102, que corresponde a 100% da média nacional do preço de um botijão de gás de 13 quilos. O benefício é destinado a auxiliar mais de 5,5 milhões de famílias na compra do gás de cozinha, sendo distribuído bimestralmente pelo governo federal.

Facilidades no uso do caixa tem

Os beneficiários dos dois programas têm a facilidade de movimentar os valores recebidos através do aplicativo Caixa Tem. Com ele, não é necessário visitar uma agência física, pois permite:

Saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento através da geração de um token.

Realização de compras usando o cartão de débito virtual e QR Code em estabelecimentos como supermercados, padarias, e farmácias.

Pagamento de contas de serviços como água, luz, e telefonia, além de boletos diversos.

Transferências instantâneas via Pix.

Além do aplicativo, os beneficiários podem usar o cartão do programa para compras diretas no débito em diversos estabelecimentos comerciais.

Outros canais de movimentação e consulta

Para além do Caixa Tem, os valores podem ser acessados por:

Terminais de autoatendimento;

Unidades Lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui;

Agências da Caixa Econômica Federal.

A ampla rede de acessibilidade garante que os beneficiários possam gerenciar seus benefícios com flexibilidade e conveniência.

Com estes sistemas em lugar, a Caixa Econômica Federal continua a apoiar financeiramente milhões de famílias brasileiras através do Bolsa Família e do Auxílio Gás, essenciais para mitigar o impacto das despesas básicas no orçamento das famílias mais vulneráveis do país.

Não deixe de conferir: Beneficiários Do Bolsa Família Terão Direito A Cesta Básica