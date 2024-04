Aprovado novo MEGA FERIADO para este estado! Saiba quem aproveita

O Rio de Janeiro se prepara para uma pausa prolongada em novembro deste ano, com a aprovação de um megaferiado que coincidirá com a realização da cúpula do G20 na cidade. Os vereadores cariocas, em decisão recente, votaram a favor de estender o feriado da República, que acontece no dia 15 de novembro, até o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, criando assim um período de descanso estendido.

Este intervalo visa facilitar a logística para o encontro das maiores economias do mundo, além de proporcionar segurança e organização para o evento que promete ser maior do que as atividades vistas na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016.

Rio de Janeiro anuncia megaferiado durante a cúpula do G20 de 15 a 20 de novembro. Entenda como isso afetará o comércio, a indústria e os serviços locais. (Foto divulgação)

Quem pode aproveitar o Mega feriado?

O Rio de Janeiro se prepara para receber líderes e delegações de todo o mundo com a criação de um megaferiado em novembro, alinhando-se com a realização da cúpula do G20 na cidade. Aprovada pelos vereadores, esta medida estende o feriado da República, que tradicionalmente ocorre em 15 de novembro, até o Dia da Consciência Negra em 20 de novembro.

Este ajuste no calendário busca facilitar a logística necessária para as inúmeras reuniões e eventos paralelos, garantindo a mobilidade e segurança exigidas por um evento global de tal envergadura, enquanto coloca o Rio de Janeiro em destaque como um importante palco para discussões políticas e econômicas internacionais.

Apesar do feriado ampliado, nem todos os setores poderão pausar suas atividades. Comércios de rua, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, centros comerciais, shopping centers, bem como estabelecimentos culturais como teatros, cinemas, bibliotecas e pontos turísticos continuarão funcionando normalmente.

O objetivo é garantir que a cidade não só acomode seus visitantes, mas também mantenha a economia local ativa durante o evento.

No entanto, foi aprovada uma emenda que inclui indústrias localizadas nas zonas Norte e Oeste, padarias e empresas que operam de forma remota na lista de atividades que não serão interrompidas. Isso significa que, enquanto alguns setores experimentam uma pausa, outros seguem em pleno funcionamento, especialmente aqueles que podem contribuir para a infraestrutura e suporte durante o G20.

Veja mais sobre: Quinta e Sexta-feira Santa 2024: datas são feriados no Brasil?

Impacto do G20 no Rio de Janeiro

O G20 deste ano não só trará líderes globais e suas comitivas para o Rio, mas também marcará a primeira participação da União Africana.

Com 12 países convidados e 15 organismos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, a cidade do Rio de Janeiro está se mobilizando para garantir que a infraestrutura e a segurança estejam à altura dos eventos anteriores de grande escala.

Preparativos e expectativas

A cidade espera não apenas facilitar o deslocamento e as reuniões importantes, mas também mostrar ao mundo sua capacidade de hospedar eventos internacionais de grande porte. Com isso, o megaferiado surge como uma estratégia para minimizar o impacto no cotidiano dos cariocas e maximizar a experiência dos visitantes e participantes do evento.

Esse período estendido de feriado no Rio promete ser um momento de grande atividade e visibilidade para a cidade, destacando seu papel no cenário global e sua capacidade de ser um ponto de encontro para importantes discussões econômicas e políticas mundiais. Enquanto isso, os residentes e empresas locais se ajustam para aproveitar ao máximo esse evento, seja pelo descanso prolongado ou pela continuidade das operações normais, dependendo do setor.

Não deixe de conferir: Pode comemorar: NOVO feriado confirmado! A Lei é clara