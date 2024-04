Pode comemorar: NOVO feriado confirmado! A Lei é clara

Em 2024, os brasileiros serão presenteados com a inclusão de um novo feriado nacional em seu calendário: o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Esta data, que já era observada em diversos estados e municípios, agora se estende por todo o território nacional, elevando o total de feriados nacionais para dez.

Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Planejamento de Feriados em 2024

Apesar da novidade, o ano de 2024 oferece poucas oportunidades para feriados prolongados, algo que os brasileiros costumam aproveitar para descansar ou viajar. É importante que os trabalhadores planejem com antecedência suas atividades para os dias de folga, considerando o calendário distribuído ao longo do ano.

Calendário de feriados e pontos facultativos

O calendário de feriados nacionais em 2024 inclui datas tradicionais como a Confraternização Universal, Paixão de Cristo, Dia do Trabalho, entre outros. Adicionalmente, há pontos facultativos como o Carnaval e Corpus Christi, que variam em termos de observância nacional.

Durante o primeiro semestre, destaca-se o Carnaval, um ponto facultativo, e a Sexta-Feira da Paixão. No entanto, o Dia do Trabalho e o Corpus Christi não prometem feriados prolongados devido à sua colocação na semana.

Feriados do segundo semestre e impacto do novo feriado

No segundo semestre, a distribuição dos feriados em fins de semana limita as possibilidades de folgas prolongadas, com exceção da Proclamação da República. O Dia da Consciência Negra em uma quarta-feira e o Natal também não oferecem perspectiva de feriados prolongados.

Veja abaixo os feriados nacionais obrigatórios

A adição do Dia da Consciência Negra ao calendário nacional reforça a importância da reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira.

1º de Janeiro (Segunda-feira) : Confraternização Universal – Feriado Nacional.

: Confraternização Universal – Feriado Nacional. 29 de Março (Sexta-feira) : Paixão de Cristo – Feriado Nacional.

: Paixão de Cristo – Feriado Nacional. 21 de Abril (Domingo) : Tiradentes – Feriado Nacional.

: Tiradentes – Feriado Nacional. 1º de Maio (Quarta-feira) : Dia do Trabalho – Feriado Nacional.

: Dia do Trabalho – Feriado Nacional. 7 de Setembro (Sábado) : Independência do Brasil – Feriado Nacional.

: Independência do Brasil – Feriado Nacional. 12 de Outubro (Sábado) : Dia de Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional.

: Dia de Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional. 2 de Novembro (Sábado) : Dia de Finados – Feriado Nacional.

: Dia de Finados – Feriado Nacional. 15 de Novembro (Sexta-feira) : Proclamação da República – Feriado Nacional.

: Proclamação da República – Feriado Nacional. 20 de Novembro (Quarta-feira) : Dia da Consciência Negra – Feriado Nacional.

: Dia da Consciência Negra – Feriado Nacional. 25 de Dezembro (Quarta-feira): Natal – Feriado Nacional.

Enquanto o calendário de 2024 pode não favorecer os feriados prolongados, oferece momentos significativos para celebração e reflexão cultural e histórica.

