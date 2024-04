Trabalhar como entregador para grandes e-commerces, como Mercado Livre, Amazon e Shopee, oferece uma oportunidade flexível e rentável para quem busca complementar sua renda. Estas empresas proporcionam uma alternativa de emprego com horários ajustáveis, permitindo que o trabalhador tenha controle sobre sua agenda.

Entregador Amazon, Mercado Livre e Shopee como fazer renda extra em 2024 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Requisitos e benefícios para entregadores

Para ingressar nesse segmento, cada empresa apresenta critérios específicos. No geral, é exigida a posse de uma CNH válida e um veículo próprio, que pode ser moto, carro ou van. Os candidatos também devem atender às exigências legais e operacionais de cada plataforma, como o registro como Microempreendedor Individual (MEI) e a capacidade de emitir documentos fiscais.

Rendimentos e flexibilidade

Segundo informações do Glassdoor, entregadores vinculados a essas corporações podem ter ganhos superiores a R$ 1,5 mil, variando de acordo com as horas dedicadas e o volume de entregas. Por exemplo, no Mercado Livre, a remuneração média é estimada em R$ 240 por dia, com a liberdade de escolher os dias e períodos de trabalho.

Como tornar-se um entregador da Amazon ou do Mercado Livre?

Para a Amazon, é preciso ter um meio de transporte e uma CNH válida. O interessado pode se candidatar por meio de transportadoras parceiras ou pelo aplicativo da empresa. No Mercado Livre, além da CNH e do veículo adequado, o entregador deve se registrar como MEI e cumprir com requisitos específicos relacionados ao veículo e equipamentos de entrega.

Diferenciais da Shopee

A Shopee se destaca ao oferecer duas funções distintas: Motorista de Coleta e Entregador. Além dos requisitos básicos, como registro como MEI e CNH válida, a empresa solicita que o candidato possua um celular com acesso à internet e cumpra com normas específicas de veículos e equipamentos de segurança.

Tornar-se um entregador para grandes e-commerces é uma excelente alternativa para quem deseja flexibilidade e autonomia no trabalho, permitindo equilibrar outras atividades ou compromissos com a geração de renda extra.

Ao cumprir com os requisitos estabelecidos, o trabalhador pode aproveitar as vantagens de um setor em expansão, contribuindo para o dinamismo e a eficiência do comércio eletrônico.

Como conseguir CNH gratuita?

Para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente, é necessário participar de programas governamentais que oferecem esse benefício, conhecidos como CNH Social ou CNH Popular. Esses programas são implementados por governos estaduais e têm o objetivo de auxiliar cidadãos de baixa renda a obterem sua habilitação sem custos, promovendo inclusão social e ampliando oportunidades de emprego.

Para ser elegível, o interessado deve atender a critérios específicos, que geralmente incluem ter uma renda familiar mensal dentro de um limite estabelecido, ser beneficiário de programas sociais do governo, estar desempregado, ser estudante de escola pública ou ser pessoa com deficiência.

Além disso, é necessário residir no estado que oferece o programa e não possuir restrições legais ou judiciais que impeçam a obtenção da CNH.

Os interessados devem se inscrever nos períodos de seleção divulgados pelos órgãos responsáveis, geralmente o DETRAN estadual ou secretarias de transporte. Após a inscrição, um processo seletivo é realizado, e os candidatos aprovados recebem a isenção das taxas relacionadas ao processo de habilitação, incluindo aulas teóricas, práticas e exames.

É importante acompanhar os anúncios dos governos estaduais e verificar a disponibilidade e os requisitos do programa em sua região.

