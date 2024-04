O Bolsa Família, reconhecido como um dos pilares de assistência social no Brasil, introduz este mês uma novidade significativa para auxiliar famílias em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Além dos pagamentos regulares, o programa agora inclui a distribuição de cestas básicas para os beneficiários com Números de Identificação Social (NIS) finalizados de 1 a 9, ampliando o suporte oferecido em meio a desafios econômicos crescentes.

Beneficiários do Bolsa Família terão direito a Cesta Básica | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Benefícios adicionais em detalhe

As cestas básicas, que têm valores variando entre R$ 150 e R$ 300 dependendo da região, são destinadas a proporcionar um suporte alimentar essencial. Para acessar esses e outros benefícios do Bolsa Família, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, o qual é gerenciado localmente pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Não deixe de conferir: Bolsa Família Terá Nova Modalidade De Empréstimo Para Beneficiários

Procedimentos para acesso aos benefícios

Para garantir a recepção da cesta básica, beneficiários devem seguir alguns passos importantes:

Visita ao CRAS: O primeiro ponto de contato é o CRAS local, onde informações detalhadas sobre a elegibilidade e o processo de distribuição são fornecidas. Assistência Social Personalizada: No CRAS, assistentes sociais oferecem atendimento individualizado, detalhando os requisitos necessários para obter as cestas básicas. Manutenção do Cadastro Único: É crucial manter o CadÚnico atualizado para evitar atrasos ou problemas no acesso aos benefícios. Documentação Requerida: Documentos necessários incluem identificação, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, e certidões de nascimento ou casamento de todos os membros da família. Recebimento do Benefício Extra: Em certos municípios, as cestas são financiadas através de um benefício extra, com valores depositados diretamente nas contas do Caixa Tem dos beneficiários.

Gestão e implementação local das cestas básicas

A responsabilidade pela gestão e distribuição das cestas básicas recai sobre os governos municipais e estaduais, que definem as normativas locais adaptadas às necessidades de suas populações. Frequentemente, os beneficiários recebem cartões que permitem a compra de alimentos conforme suas preferências, garantindo assim que as necessidades nutricionais específicas sejam atendidas.

Como solicitar a cesta básica?

O processo para solicitar a cesta básica varia significativamente de um estado para outro, com muitas áreas exigindo que a renda familiar não ultrapasse três salários mínimos. A inscrição no CadÚnico é geralmente um pré-requisito, assegurando que apenas as famílias que realmente necessitam recebam o auxílio.

Calendário de distribuição

O calendário de pagamento das cestas básicas segue o mesmo cronograma do Bolsa Família, com os dias de liberação dos recursos determinados pelo último dígito do NIS do beneficiário. Este método organizado assegura uma distribuição eficiente e pontual dos benefícios.

A inclusão de cestas básicas no programa Bolsa Família é uma expansão bem-vinda dos benefícios oferecidos pelo governo, destinada a mitigar as dificuldades enfrentadas pelas famílias vulneráveis. Mantendo o CadÚnico atualizado e seguindo os procedimentos estabelecidos pelos CRAS, os beneficiários podem acessar efetivamente esses recursos essenciais. Este reforço nos benefícios demonstra um esforço contínuo em proporcionar não apenas suporte financeiro, mas também segurança alimentar às populações necessitadas.

Não deixe de conferir: Bolsa Família Tem Nova Tecnologia DISPONÍVEL: Pix Por Aproximação