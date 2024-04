O governo do presidente Lula está prestes a implementar um novo programa de crédito que promete transformar a realidade de muitos microempreendedores no Brasil. Com foco especial nos beneficiários do Bolsa Família, o programa permitirá que estes indivíduos captem financiamentos e se formalizem como Microempreendedores Individuais (MEIs).

A iniciativa está sendo coordenada em conjunto pela Casa Civil e pelo Ministério da Fazenda, com colaboração do Ministério do Empreendedorismo e Microempresa e do Ministério do Desenvolvimento Social.

Bolsa Família terá nova modalidade de empréstimo para beneficiários | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estrutura e objetivos do programa

Sob a liderança de Márcio França, ex-ministro dos Portos e Aeroportos e atual responsável pelo Ministério do Empreendedorismo e Microempresa, o programa está sendo cuidadosamente estruturado para não só oferecer crédito, mas também promover a formalização dos beneficiários do Bolsa Família como MEIs.

Esta estratégia visa proporcionar uma saída gradual do programa de assistência, mediante a sustentabilidade financeira alcançada através do empreendedorismo.

Potencial de impacto econômico e social

A motivação por trás dessa medida é clara: possibilitar que os beneficiários do Bolsa Família não apenas melhorem suas condições de vida por meio do próprio esforço empresarial, mas também contribuam para a arrecadação da Previdência Social, que enfrentou um déficit significativo de R$ 306 bilhões em 2023.

O presidente Lula e seus assessores acreditam firmemente que o empreendedorismo é uma das chaves para reduzir a dependência de programas sociais.

Mecanismos do programa

Os beneficiários que optarem pelo novo programa não precisarão abandonar imediatamente o Bolsa Família. Em vez disso, haverá um modelo de transição suave, permitindo que eles se estabeleçam como microempreendedores sem perder o suporte financeiro imediato do programa. Esse modelo busca identificar aqueles que já podem se sustentar com seus negócios antes de fazer a transição completa.

Incentivos ao empreendedorismo entre os beneficiários

Uma estatística reveladora aponta que quase 44% dos beneficiários do Bolsa Família que recebem mais de R$ 800 já se envolvem em atividades empreendedoras, como a venda de comida caseira ou artesanato. O governo espera que, ao facilitar o acesso ao crédito, mais trabalhadores optem por se formalizar como MEIs, o que proporcionaria não só um aumento de renda individual, mas também benefícios econômicos mais amplos através da redução da informalidade.

Suporte e assistência continuada

O Sebrae será um parceiro crucial neste programa, oferecendo orientação e suporte aos novos empresários durante todo o processo de formalização. A expectativa é que a formalização como MEI possa resultar em um aumento de até 25% na renda dos microempreendedores.

Fundo Garantidor e Condições de Crédito

Para garantir que os empréstimos sejam acessíveis e seguros, será estabelecido um fundo garantidor em colaboração com o Sebrae e o BNDES. Este fundo permitirá que bancos privados e cooperativas forneçam empréstimos com menor risco, potencializando um montante de até R$ 30 bilhões em créditos disponíveis para os beneficiários que desejam se formalizar.

Perenidade e sustentabilidade do programa

O design do programa visa a sustentabilidade e a continuidade, sem um prazo definido para sua conclusão. Isso garante que o suporte ao microempreendedorismo seja uma política perene, proporcionando uma base estável para o desenvolvimento econômico a longo prazo.

Perspectiva econômica e diretrizes futuras

Economistas como Márcio Holland, ex-secretário de Políticas Econômicas, alertam para a necessidade de garantir que os recursos sejam utilizados para o desenvolvimento de micronegócios, e não para consumo pessoal.

Holland ressalta a importância de uma orientação adequada por agentes de crédito, especialmente treinados dentro das comunidades, para assegurar o uso produtivo dos empréstimos.

Este programa representa uma oportunidade significativa para os beneficiários do Bolsa Família não apenas melhorarem suas condições de vida mas também contribuírem de forma mais ativa para a economia do país.

Com o suporte adequado e a utilização responsável dos recursos, o governo Lula espera ver uma redução significativa na dependência dos programas de assistência social, promovendo ao mesmo tempo o empreendedorismo e a inclusão econômica.

