Mutirão de cancelamento do Bolsa Família em abril; quem está na lista

Os recentes anúncios do governo federal sobre mudanças no Bolsa Família têm deixado milhares de beneficiários em alerta.

Com a promessa de realizar uma revisão minuciosa nos próximos meses, muitas famílias correm o risco de perder esse importante suporte financeiro.

Diante desse cenário, compreender as novas regras para manter o benefício torna-se crucial.

Quem está sob ameaça de exclusão do programa?

A elegibilidade para o Bolsa Família é regida por critérios específicos, e qualquer descumprimento pode resultar na exclusão do programa. As condições para manter o benefício incluem:

Aumento de Renda: Beneficiários que ultrapassaram o limite de renda permitido;

Descumprimento de Condicionalidades: Gestantes que não realizam acompanhamento pré-natal, crianças em idade escolar com frequência escolar abaixo de 80%, falta de acompanhamento nutricional para crianças menores de 7 anos e caderneta de vacinação desatualizada.

Uma exceção é a Regra de Proteção, que permite que famílias mantenham parte do benefício mesmo após aumento de renda, recebendo 50% do valor do benefício original ao ultrapassar o limite de renda estabelecido.

Como consultar a situação do Bolsa Família?

Para os beneficiários que desejam verificar a situação do seu pagamento, há diversos canais disponíveis:

Aplicativo Caixa Tem: Acesso às opções “Bolsa Família”, “Consultar saldo” ou “Consultar cadastro”;

Telefone: Ligação para o número 111 da Caixa Econômica ou 121 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Calendário de pagamentos para abril

Neste mês, os pagamentos do Bolsa Família seguem um calendário baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário:

NIS final 1: 17 de abril;

NIS final 4: 22 de abril (antecipado para 20 de abril);

NIS final 7: 25 de abril;

NIS final 0: 30 de abril.

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Regras do Bolsa Família 2024

Para estar cadastrada no programa, a família deve ter uma renda mensal per capita de até R$ 218. Isso significa que a renda individual de cada integrante deve ser menor ou igual a esse valor.

As famílias beneficiárias também também devem cumprir compromissos nas áreas de saúde e de educação:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

; Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Para as crianças de 4 a 5 anos, a frequência escolar mínima é de 60%. Para os beneficiários de 6 a 17 anos, a frequência mínima deve ser de 75%.

