Caixa libera saque de R$ 8.000 no app; como destravar

O saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) tem se tornado cada vez mais atrativo para os trabalhadores, podendo ser acessado através do aplicativo da Caixa. Esse benefício permite que os profissionais com carteira assinada retirem parte de seus recursos do FGTS anualmente, com valores variando de R$ 1 mil a R$ 8 mil, abrangendo contas ativas e inativas.

Com uma nova rodada de pagamentos prevista para abril, essa modalidade tem despertado interesse devido ao aumento de renda que pode proporcionar. Em meio a períodos de incertezas econômicas, ter uma fonte adicional de recursos pode significar maior estabilidade financeira para muitos trabalhadores.

Fique por dentro do calendário de pagamentos do Saque-Aniversário para 2024. Planeje seus saques e mantenha-se atualizado sobre as datas disponíveis para acessar seus recursos pelo aplicativo FGTS da Caixa. (Foto divulgação)

Procedimento para Acesso ao Saque-Aniversário pelo Aplicativo da Caixa

O saque-aniversário foi introduzido em 2020 como uma alternativa para os trabalhadores acessarem uma parcela do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. No entanto, ao optar por essa modalidade, o trabalhador renuncia ao direito de sacar o valor total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, limitando-se apenas à multa rescisória de 40%.

Recentemente, surgiu um debate sobre o possível fim do saque-aniversário. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, expressou apoio à extinção dessa modalidade. No entanto, ainda não há uma decisão final sobre o assunto. Até o momento, os trabalhadores que desejam aderir ao saque-aniversário podem fazê-lo até 30 de abril, prazo final para escolha ou mudança de modalidade.

Veja mais sobre: Banco do Brasil terá bloqueio de R$ 800 para CPFs da lista

Como Requisitar o Saque-Aniversário pelo Aplicativo FGTS

Para solicitar o saque-aniversário, é necessário baixar o aplicativo do FGTS, fazer login e selecionar a opção “Saque Aniversário”. Após essa escolha, é preciso manter a adesão à modalidade por no mínimo 24 meses, planejando os saques de acordo com o calendário disponibilizado para 2024.

Um Projeto de Lei em consideração atualmente poderia permitir que os optantes pelo saque-aniversário tenham acesso ao saldo integral em caso de demissão sem justa causa. Essa proposta, se aprovada, poderia injetar aproximadamente R$ 14 bilhões na economia do país. Aguarda-se a análise e aprovação do projeto pelo presidente e pelo Congresso Nacional.

Calendário de Pagamentos do Saque-Aniversário para 2024

Confira as datas de pagamento para o benefício em 2024:

Janeiro: de 02 de janeiro a 29 de março de 2024

de 02 de janeiro a 29 de março de 2024 Fevereiro: de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024

de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024 Março: de 01 de março a 31 de maio de 2024

de 01 de março a 31 de maio de 2024 Abril: de 01 de abril a 28 de junho de 2024

de 01 de abril a 28 de junho de 2024 Maio: de 01 de maio a 31 de julho de 2024

de 01 de maio a 31 de julho de 2024 Junho: de 03 de junho a 30 de agosto de 2024

de 03 de junho a 30 de agosto de 2024 Julho: de 01 de julho a 30 de setembro de 2024

de 01 de julho a 30 de setembro de 2024 Agosto: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024

de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024 Setembro: de 02 de setembro a 29 de novembro de 2024

de 02 de setembro a 29 de novembro de 2024 Outubro: de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024

de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024 Novembro: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025

de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025 Dezembro: de 02 de dezembro de 2023 a 28 de fevereiro de 2025

Não deixe de conferir: Ativo no CadÚnico pode receber R$ 150 e bônus em 2024