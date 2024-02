Bolsa Família tem nova tecnologia DISPONÍVEL: Pix por aproximação

O programa Bolsa Família, uma das iniciativas mais emblemáticas do Governo Federal, beneficia atualmente milhares de famílias brasileiras. Em uma novidade que promete agregar ainda mais valor ao programa, a Caixa Econômica Federal anunciou a introdução de um inovador cartão de débito por aproximação.

Esta modernização visa oferecer mais praticidade e segurança nas transações financeiras dos beneficiários.

Bolsa Família anuncia grande novidade para brasileiros

A principal inovação deste novo cartão é a capacidade de realizar pagamentos por aproximação para compras de pequeno valor sem a necessidade de senha, simplificando significativamente o processo de pagamento. Esta tecnologia não só agiliza as operações mas também incorpora avançados sistemas de criptografia, assegurando a proteção dos dados dos usuários contra possíveis fraudes e invasões digitais.

Importante ressaltar que os cartões tradicionais do Bolsa Família continuarão válidos e poderão ser utilizados normalmente. A substituição para o novo modelo, equipado com a tecnologia de pagamento por aproximação, ocorrerá gradativamente, conforme a necessidade de renovação dos cartões antigos.

Essa transição assegura que todos os beneficiários tenham acesso às novas funcionalidades sem prejuízo ao uso corrente.

Além disso, os beneficiários têm a opção de cadastrar seus cartões em carteiras digitais, como Google Pay ou Samsung Pay, possibilitando o pagamento por aproximação através de smartphones. Essa alternativa expande ainda mais a conveniência de uso, facilitando o acesso aos benefícios do programa em diferentes plataformas.

Fique atento a este detalhe

Para esclarecimentos adicionais sobre o uso do novo cartão, pagamentos, saques e outras operações financeiras relacionadas ao Bolsa Família, os beneficiários podem consultar o aplicativo Caixa Tem. O app oferece um vasto leque de informações e guias práticos para a realização dessas atividades.

Caso haja dúvidas que não possam ser resolvidas por meio do aplicativo, está disponível um canal de atendimento telefônico. Ao ligar para o número 121, os usuários serão direcionados à central do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, entidade responsável pela gestão do Bolsa Família, onde poderão obter assistência e esclarecer qualquer questão relativa ao programa.

Como não ser bloqueado do Bolsa Família?

Para evitar o bloqueio do Bolsa Família, é essencial manter as informações cadastrais atualizadas junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Isso inclui dados pessoais, de renda, composição familiar e endereço.

É obrigatório que as famílias beneficiárias informem qualquer mudança de situação que possa influenciar na elegibilidade do benefício, como alterações na renda familiar ou no número de dependentes. Além disso, é crucial cumprir com os compromissos do programa, que abrangem a frequência escolar das crianças e adolescentes e o acompanhamento da saúde, incluindo vacinação em dia e pré-natal para gestantes.

A atualização cadastral deve ser feita pelo menos a cada dois anos ou sempre que houver uma mudança significativa na situação da família. Ignorar essas obrigações pode resultar no bloqueio, suspensão ou cancelamento do benefício.

Portanto, manter a transparência e a proatividade na comunicação com os órgãos responsáveis é a melhor estratégia para garantir a continuidade do recebimento do Bolsa Família.

