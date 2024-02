Benefício em 5 contas bancárias ao mesmo tempo? Idosos de 60 anos ou mais podem COMEMORAR

No Brasil, o superendividamento afeta significativamente a população idosa, comprometendo a qualidade de vida e a capacidade de pagamento de dívidas essenciais. Em resposta a essa crescente preocupação, surge uma proposta legislativa visando oferecer um suporte financeiro aos idosos.

Benefícios propostos

O Projeto de Lei 1409/23, atualmente em análise na Câmara dos Deputados, propõe expandir a proteção contra o superendividamento. Este projeto sugere a inclusão de cinco tipos de contas básicas no âmbito de proteção, abrangendo:

Cartão de crédito;

Contas de água;

Contas de energia;

Telefone;

Gás;

Empréstimos consignados.

Combate ao superendividamento

O superendividamento é caracterizado pela incapacidade de quitar dívidas com a renda disponível, impactando diretamente as necessidades básicas do indivíduo. Muitos idosos, enfrentando baixa renda, inflação elevada, e pressão familiar, encontram-se nesta situação delicada.

Inovações da Lei

A Lei do Superendividamento, amparada pelo Código de Defesa do Consumidor e atualizada pela Lei nº 14.181/2021, introduz medidas importantes:

Expansão do conceito de superendividamento;

Promoção da educação financeira;

Prevenção ao endividamento excessivo;

Facilitação da renegociação de dívidas;

Possibilidade de recuperação judicial para consumidores.

Proteção específica aos idosos

Com a possível aprovação do PL 1409/23, os idosos ganhariam uma camada extra de proteção legal. Previsto para vigorar a partir de 2024, este projeto não só amplia o escopo de dívidas cobertas mas também assegura benefícios adicionais aos idosos:

Prioridade na tramitação de processos de dívida;

Proteção de benefícios do INSS contra bloqueios e penhoras, com exceção de empréstimos consignados;

Isenção de custos judiciais e honorários advocatícios para os comprovadamente hipossuficientes.

A implementação do Projeto de Lei 1409/23 representa um passo significativo no combate ao superendividamento entre os idosos, oferecendo não apenas alívio financeiro mas também dignidade e tranquilidade para essa parcela vulnerável da população.

Como consultar CPF no Serasa?

Para consultar a situação do seu CPF no Serasa de forma gratuita e segura, siga estes passos simples. Primeiramente, acesse o site oficial do Serasa Consumidor (www.serasaconsumidor.com.br). Você precisará criar uma conta, caso ainda não tenha uma.

Para isso, clique em “Cadastre-se” e forneça os dados solicitados, como seu CPF, nome completo, e-mail e crie uma senha. Após completar o cadastro, você poderá acessar sua conta utilizando seu CPF e a senha criada.

Uma vez logado, você terá acesso a diversas informações sobre seu CPF, incluindo a existência de dívidas, pendências financeiras, score de crédito, entre outros dados relevantes. Além do site, o Serasa também disponibiliza um aplicativo para smartphones, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos, oferecendo a mesma facilidade de consulta.

Realizar essa consulta periodicamente é uma boa prática para manter o controle sobre sua saúde financeira e tomar medidas proativas caso encontre pendências.

