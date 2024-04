Recentemente, foi anunciado um avanço significativo no programa Bolsa Família, oferecendo aos beneficiários novas formas de acessar seus recursos. Tradicionalmente limitados ao uso do aplicativo Caixa Tem ou ao cartão do programa, os beneficiários agora têm à disposição alternativas que prometem aumentar a praticidade e acessibilidade na retirada dos valores mensalmente destinados a eles.

Acaba de ser liberado nova modalidade de SAQUE do Bolsa Família; confira

O impacto do novo sistema de saque

Com o término do ciclo de pagamentos de março, houve um aumento significativo na procura por informações sobre as novas opções de saque disponíveis. É crucial destacar que o calendário de pagamentos é estabelecido com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS), o que determina as datas em que diferentes grupos podem realizar o saque.

Expansão das opções de saque

Entre as novidades introduzidas, destaca-se a possibilidade de realizar saques diretamente nos guichês, em caixas eletrônicos e, especialmente, a opção de saque sem o cartão por meio do aplicativo Caixa Tem. Essas adições são consideradas um marco importante na história do programa, oferecendo aos beneficiários um leque mais amplo de alternativas para acessar seus benefícios.

Utilização do aplicativo Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem, que permite acesso à conta poupança social digital, tornou-se um elemento-chave nesse novo contexto. Por meio dele, além de saques, é possível realizar pagamentos, compras e acessar diversos serviços, sublinhando a importância da inclusão digital e financeira para essas famílias.

Instruções para saque sem cartão

Para realizar um saque pelo Caixa Tem sem utilizar o cartão do Bolsa Família, os beneficiários devem seguir os seguintes passos:

Baixar o aplicativo e efetuar login; Selecionar a opção de saque e gerar um código autorizador; Nos caixas eletrônicos ou atendimento presencial, informar o código para concluir o saque.

Procedimento de cadastro no Caixa Tem

O cadastro no Caixa Tem é um processo simples, que inclui:

Baixar o aplicativo na loja de aplicativos do celular; Abrir o aplicativo e clicar em “Cadastrar”; Aceitar os termos de uso e preencher os dados pessoais solicitados; Criar e confirmar uma senha de acesso; Inserir o código de verificação recebido por SMS para finalizar o cadastro.

Calendário de saques para Abril

As datas de saque do Bolsa Família para abril estão programadas para ocorrer entre os dias 17 e 30, com a expectativa de que as novas modalidades de saque continuem a oferecer acessibilidade e benefícios a todos os participantes do programa. As datas específicas são designadas conforme o final do NIS dos beneficiários, seguindo este calendário:

Final do NIS: 1 – 17 de abril

Final do NIS: 2 – 18 de abril

E assim por diante até o final do NIS: 0 – 30 de abril.

A introdução dessas novas modalidades de saque pelo programa Bolsa Família reafirma o compromisso com a inclusão social e financeira das famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, representa um avanço considerável na maneira como os benefícios sociais são disponibilizados no Brasil, prometendo um novo capítulo na trajetória dos programas de distribuição de renda no país e fortalecendo o suporte financeiro e autonomia dos beneficiários.

