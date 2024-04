Estes brasileiros têm direito à saque antecipado do FGTS e poucos sabem; confira

No dia 16 de janeiro deste ano, um forte temporal atingiu Porto Alegre, deixando um rastro de destruição em várias regiões da cidade.

Em resposta a esta calamidade, foi disponibilizado o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para ajudar os moradores afetados. Com o prazo finalizando em 18 de abril, os residentes estão em uma corrida contra o tempo para garantir este auxílio vital.

Elegibilidade para o saque calamidade

A Caixa Econômica Federal, órgão responsável pela gestão do FGTS, estipulou que moradores de 76 bairros distribuídos em 16 regiões do Orçamento Participativo (OP) com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) abaixo de 0,9 estão automaticamente habilitados para o saque. Os beneficiados podem retirar até R$ 6,22 mil, dependendo do saldo disponível em suas contas do FGTS.

Para os moradores dos 18 bairros na região central do OP, o processo exige uma abordagem um pouco diferente. Inicialmente, é necessário que a solicitação seja feita pelo número 156 da prefeitura, seguindo-se de um período de espera de dez dias úteis para a aprovação municipal antes de encaminhar o pedido à Caixa.

Procedimento para solicitação

Os interessados têm várias opções para realizar a solicitação:

Telefone : Discar 156 e seguir as instruções fornecidas.

: Discar 156 e seguir as instruções fornecidas. E-mail : Enviar uma mensagem para 156poa@portoalegre.rs.gov.br.

: Enviar uma mensagem para 156poa@portoalegre.rs.gov.br. Chat Online: Acessar o chat no site oficial da prefeitura e buscar pelo serviço de saque calamidade.

Este benefício foi criado em resposta aos decretos de situação de emergência de nível 1 e 2, que foram promulgados pela administração municipal e posteriormente apoiados pelo governo estadual e pelo Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.

Impacto do saque calamidade para os atingidos

O Saque Calamidade é uma medida de suporte financeiro essencial para a reconstrução das áreas afetadas e para a recuperação da normalidade das vidas dos moradores. É crucial que os elegíveis não percam o prazo final para acessar este recurso. As principais recomendações são:

Verifique a Elegibilidade : Certifique-se de que seu bairro está na lista dos habilitados.

: Certifique-se de que seu bairro está na lista dos habilitados. Confirmação de Saldo : Garanta que há saldo disponível no seu FGTS antes de fazer a solicitação.

: Garanta que há saldo disponível no seu FGTS antes de fazer a solicitação. Escolha o Método de Solicitação: Opte pelo telefone, e-mail ou chat, conforme sua conveniência.

Fique atento a este detalhe

O Saque Calamidade oferecido pela Caixa Econômica Federal é um alívio financeiro significativo para os moradores de Porto Alegre afetados pelo temporal de janeiro.

Esta medida reforça a importância de uma resposta rápida e eficaz do governo e instituições financeiras em situações de emergência, facilitando não apenas a reconstrução física, mas também a estabilização econômica dos afetados. Não deixe para a última hora, assegure seu direito acessando os fundos disponíveis para você o quanto antes.

