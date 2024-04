Mudança no FGTS? Entenda se seu fundo está em risco

Em uma movimentação significativa no cenário econômico do país, o governo anunciou uma alteração na gestão das dívidas de empregadores com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A responsabilidade, que antes estava nas mãos da Caixa Econômica Federal, passará agora para o Ministério da Fazenda.

Mas o que isso realmente significa para você, trabalhador? Seu FGTS está em risco ou essa é uma notícia que trará benefícios no futuro? Acompanhe neste artigo todas as informações importantes sobre essa mudança e como ela pode afetar o seu bolso.

Entenda a mudança na gestão do FGTS

A decisão do governo de transferir a gestão das dívidas do FGTS para o Ministério da Fazenda tem um objetivo claro: ampliar a recuperação dos recursos devidos aos trabalhadores.

João Grognet, procurador responsável pela gestão da dívida ativa da União e do FGTS na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), destaca que essa medida visa colocar o fundo na mesma linha de ação da dívida ativa da União.

Isso porque, apesar das naturezas diferentes, as estratégias de arrecadação são similares e a unificação dos processos pode facilitar a gestão e aumentar a arrecadação.

Impacto para os trabalhadores

Mas, e para os trabalhadores, o que isso muda? A principal mensagem é de tranquilidade. Essa reorganização busca garantir uma gestão mais eficiente e focada na recuperação de valores devidos, o que pode resultar em um fortalecimento do fundo como um todo.

Vale ressaltar que, apenas no último ano, foi registrada uma recuperação de recursos na ordem de R$ 689 milhões, ajustados pela inflação, um indicativo positivo dessa nova abordagem.

O papel da Caixa e o futuro do FGTS

Segundo informações da Caixa, a partir da implementação do FGTS Digital, os débitos gerados a partir de março deste ano já são de responsabilidade do Ministério do Trabalho e da PGFN.

Isso mostra um caminho de transição gradual para o novo sistema de gestão de dívidas, com a expectativa de que o processo seja concluído até o final de 2024.

Apesar da mudança não impactar diretamente o resultado primário do governo federal, os recursos recuperados têm um importante efeito social, pois são devolvidos aos trabalhadores. Além disso, os fundos do FGTS são investidos em áreas vitais como habitação e infraestrutura, contribuindo para o desenvolvimento do país.

O que esperar daqui para frente

Com cerca de 239 mil empregadores inscritos na dívida ativa do FGTS atualmente e uma capacidade de recuperação de aproximadamente 20 mil débitos por ano, a nova gestão se depara com o desafio de melhorar esses números, apesar da compensação contínua por novas dívidas.

A mudança, portanto, representa um esforço para tornar a recuperação de recursos mais eficaz, garantindo que mais trabalhadores recebam os valores a que têm direito.

