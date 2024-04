FGTS: saque de até R$ 2.899,99 para abril confirmado

Milhares de trabalhadores estão aptos a sacar uma parcela do seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Trata-se de quem aderiu ao saque aniversário do FGTS que, a cada mês, um novo grupo de trabalhadores conquista o direito de sacar uma parte do seu FGTS por meio do dessa modalidade.

Saque Aniversário de Abril: Uma Oportunidade Imperdível

Desde o dia 1° está liberado o saque-aniversário para nascidos em abril. O período de retirada vai até 28 de junho, caso contrário o valor retorna para o saldo do fundo.

Nessa modalidade, é possível retirar de 5% a 50% do saldo disponível na conta. O valor pode chegar a até R$ 2.900!!

Como Funciona o Saque-Aniversário?

Contudo, para usufruir desta opção, o trabalhador deve abdicar do saque-rescisão e passar a receber anualmente o valor correspondente ao Fundo de Garantia.

O trabalhador tem até o final do mês para aderir ao saque-aniversário. O valor ficará disponível até dois meses depois do nascimento do trabalhador. Caso o valor não seja retirado no prazo, ele voltará automaticamente para sua conta do FGTS.

Todavia, o Ministro do Trabalho Luiz Marinho já declarou que haverá mudanças nesta modalidade de saque em breve.

Como solicitar o saque-aniversário?

O trabalhador vai poder aderir ao saque-aniversário através do site do FGTS ou aplicativo (disponível para Android e iOS), também poderá ir a uma agência da Caixa Econômica Federal e caixas eletrônicos.

Pelo aplicativo do FGTS, deve-se utilizar o número de CPF e a senha cadastrada. O interessado deve clicar em “Saque-aniversário do FGTS”. É preciso ler e concordar com os termos e condições e clicar em “Optar pelo saque-aniversário”.

O trabalhador poderá, anualmente, no mês de seu aniversário sacar parte do saldo disponível na sua conta do FGTS.

Quando o trabalhador adere ao saque-aniversário perde o direito de sacar o valor total do Fundo de Garantia em caso de demissão sem justa causa. Neste caso, só receberá a multa rescisória de 40% do valor do Fundo.

Qual o valor do saque-aniversário?

O valor do saque-aniversário do FGTS será uma porcentagem do saldo da conta do trabalhador, de acordo com a tabela abaixo:

Faixas de Saldo – R$ Alíquota de saque Parcela Adicional Até R$ 500 50% R$ 0,00 De 500,01 até 1.000 40% R$ 50,00 De 1.000,01 até 5.000 30% R$ 150,00 De 5.000,01 até 10.000 20% R$ 650,00 De 10.000,01 até 15.000 15% R$ 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000 10% R$ 1.900,00 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900,00

Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS

O trabalhador que optou pelo saque-aniversário poderá contratar empréstimo junto às instituições financeiras habilitadas, utilizando como garantia o valor a que fazem jus anualmente.

Neste caso, será possível fazer uma simulação do valor máximo de empréstimo ao qual terá direito de contratar junto às instituições financeiras, tendo como garantia o saque-aniversário. A simulação poderá ser feita pelo aplicativo do FGTS.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, para realizar uma simulação de empréstimo, o trabalhador não precisa realizar a opção prévia pelo saque-aniversário do FGTS.

Segundo o banco, é possível antecipar o saque-aniversário em até 5 parcelas da modalidade. Antes, você só podia antecipar até 3 saques do FGTS.

Cronograma para saques do FGTS

Nascidos em janeiro- saques de janeiro a março

Nascidos em fevereiro – saques de fevereiro a abril

Nascidos em março – saques de março a maio

Nascidos em abril – saques de abril a junho

Nascidos em maio – saques de maio a julho

Nascidos em junho – saques de junho a agosto

Nascidos em julho – saques de julho a setembro

Nascidos em agosto – saques de agosto a outubro

Nascidos em setembro – saques de setembro a novembro

Nascidos em outubro – saques de outubro a dezembro

Nascidos em novembro – saques de novembro a janeiro de 2025

Nascidos em dezembro – saques dezembro a fevereiro de 2025

