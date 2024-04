Bolsa Família: consulta liberada por chat do MDS

Em uma era onde a agilidade e a praticidade se tornam cada vez mais essenciais, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) introduz uma novidade que promete facilitar a vida de mais de 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família: a consulta de informações pelo WhatsApp.

Este novo canal de atendimento busca proporcionar uma experiência mais humana e eficiente, estreitando ainda mais a relação entre o governo e os cidadãos assistidos por este crucial programa de transferência de renda.

Bolsa Família mais acessível: saiba tudo sobre o atendimento via WhatsApp e confira o cronograma de pagamentos de abril!

Como Acessar o Serviço

Para usufruir deste novo serviço, os beneficiários do Bolsa Família devem adicionar o número (61) 4042-1552 aos seus contatos e buscar pelo ícone de verificação verde, garantindo assim a autenticidade e segurança da comunicação.

Disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, o atendimento direto com um agente do MDS promete ser uma solução rápida para dúvidas e consultas, enquanto um sistema de atendimento eletrônico permanece à disposição 24 horas por dia.

Elegibilidade para o Benefício de Abril

Os pagamentos do Bolsa Família no mês de abril seguirão as normas já conhecidas: estarão elegíveis aqueles registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que cumprem com as exigências de saúde e educação impostas pelo programa. É crucial manter a carteira de vacinação atualizada e assegurar a frequência escolar das crianças e adolescentes para evitar suspensões.

Caso haja irregularidades cadastrais, os titulares serão notificados via aplicativos do Bolsa Família, Caixa Tem, WhatsApp, ou através de seus extratos bancários, sendo recomendado procurar um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para regularização.

Cronograma de Pagamentos de Abril

O MDS já divulgou o esperado cronograma de pagamentos para abril, contemplando também o Auxílio Gás, dado o caráter prioritário dos segurados do Bolsa Família neste benefício. Confira abaixo as datas, que são determinadas pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do titular:

17 de abril : Beneficiários com NIS terminado em 1

: Beneficiários com NIS terminado em 18 de abril : Beneficiários com NIS terminado em 2

: Beneficiários com NIS terminado em 19 de abril : Beneficiários com NIS terminado em 3

: Beneficiários com NIS terminado em 22 de abril : Beneficiários com NIS terminado em 4

: Beneficiários com NIS terminado em 23 de abril : Beneficiários com NIS terminado em 5

: Beneficiários com NIS terminado em 24 de abril : Beneficiários com NIS terminado em 6

: Beneficiários com NIS terminado em 25 de abril : Beneficiários com NIS terminado em 7

: Beneficiários com NIS terminado em 26 de abril : Beneficiários com NIS terminado em 8

: Beneficiários com NIS terminado em 29 de abril : Beneficiários com NIS terminado em 9

: Beneficiários com NIS terminado em 30 de abril: Beneficiários com NIS terminado em 0

Este mês também marca a liberação do Auxílio Gás, com o valor de R$ 102, calculado com base no preço médio do botijão de 13 kg pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), enfatizando o compromisso do programa em apoiar as famílias brasileiras em diferentes frentes.

