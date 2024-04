SURPRESA! INSS paga R$ 700 de bônus no salário de abril; veja quem recebe

Em breve, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão um motivo a mais para verificar suas contas bancárias. Além do pagamento regular que já recebem mensalmente, cada beneficiário terá direito a um adicional significativo, garantindo que o mínimo a ser recebido será de R$ 700. Esta iniciativa vem para complementar a renda dos beneficiários, em um momento onde a ajuda extra é sempre bem-vinda.

Em abril, especificamente, será liberado 50% do valor do décimo terceiro salário para todos os aposentados, pensionistas e também para aqueles que receberam auxílio temporário nos últimos 12 meses. Este adiantamento propicia um suporte financeiro essencial, distribuindo recursos adicionais que ajudam a cobrir despesas recorrentes ou emergenciais.

Cálculo e liberação do décimo terceiro salário

O décimo terceiro salário é tradicionalmente dividido em duas parcelas. A primeira parcela, que corresponde a 50% do total do abono, será depositada este mês para os 33 milhões de segurados elegíveis. Esta antecipação não sofre a incidência de Imposto de Renda, o que significa que os beneficiários recebem a metade do valor integral sem deduções.

Estrutura de cálculo do décimo terceiro

Para calcular o valor exato a ser recebido, segue-se um procedimento padrão:

Cálculo da Média Salarial : Soma-se todos os salários recebidos pelo beneficiário nos últimos 12 meses e divide-se este total por 12, resultando na média salarial mensal.

: Soma-se todos os salários recebidos pelo beneficiário nos últimos 12 meses e divide-se este total por 12, resultando na média salarial mensal. Determinação do Valor Proporcional : Multiplica-se a média mensal pelo número de meses que o beneficiário esteve em recebimento durante o ano.

: Multiplica-se a média mensal pelo número de meses que o beneficiário esteve em recebimento durante o ano. Divisão em Parcelas: O valor calculado é então dividido em duas parcelas, onde a primeira metade é paga em abril e a segunda em maio, esta última sujeita ao desconto do Imposto de Renda.

Liberação da primeira parcela

A primeira parcela do décimo terceiro será liberada com um valor mínimo de R$ 706, correspondente a 50% do piso atual do INSS, que é de R$ 1,412. Os beneficiários podem consultar o valor exato que receberão no extrato de pagamento, disponível no sistema do INSS, que é atualizado pelo menos dois dias antes do pagamento.

Segunda parcela e deduções

O pagamento da segunda parcela está programado para o mês de maio. Neste segundo momento, será aplicado o desconto referente ao Imposto de Renda, conforme as tabelas vigentes. É importante que os beneficiários consultem o cronograma de pagamentos para se organizar quanto às datas específicas de liberação dos valores.

Fique atento a este detalhe

A antecipação do décimo terceiro salário para os beneficiários do INSS é uma medida de grande impacto, proporcionando não apenas alívio financeiro, mas também mais segurança econômica para milhões de brasileiros.

Com a liberação desses fundos, espera-se que os aposentados e pensionistas possam enfrentar melhor as suas despesas diárias, contribuindo assim para a estabilidade financeira pessoal e a injeção de recursos na economia local. Mantenha-se informado através das plataformas do INSS e garanta que você aproveite plenamente os benefícios disponibilizados pelo governo federal.

