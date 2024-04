Trabalhou de carteira assinada em 2022? R$ 1,4 MIL te esperam

Para milhões de trabalhadores brasileiros que atuaram formalmente em 2022, uma boa notícia chegou: o abono salarial do PIS/PASEP, no valor de um salário mínimo (R$ 1.412,00), está sendo liberado.

Este benefício, destinado aos trabalhadores de baixa renda, é uma forma de complementar a renda daqueles que, durante o ano base, receberam até dois salários mínimos por mês. Com este impulso financeiro, pelo menos 24,5 milhões de brasileiros poderão usufruir de um alívio bem-vindo em suas finanças pessoais.

Trabalhou com carteira assinada em 2022? Você pode ter direito a R$ 1.412 do abono salarial do PIS/PASEP. Confira os critérios e aprenda como sacar seu benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

1,4 mil para quem trabalhou de carteira assinada em 2022

No Brasil, milhões de trabalhadores formais que estiveram empregados ao longo de 2022 têm agora um motivo adicional para comemorar. Recentemente, o Governo Federal confirmou o pagamento de um abono salarial no valor de R$ 1.412, equivalente ao salário mínimo atual, beneficiando quem cumpre determinados critérios de renda e tempo de serviço.

Esta medida tem o intuito de reconhecer o esforço da classe trabalhadora e proporcionar um alívio financeiro significativo, especialmente em um período ainda marcado por desafios econômicos.

Para ter direito a este benefício, os trabalhadores devem cumprir alguns requisitos específicos:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022;

Não ter recebido mais de dois salários mínimos por mês durante o período;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter seus dados corretamente reportados pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Veja mais sobre: Quem recebe o BPC pode trabalhar? Veja a VERDAD

Como sacar o benefício de R$ 1.412?

O processo de saque do abono salarial varia de acordo com a categoria do trabalhador:

Trabalhadores da rede privada podem retirar o valor em uma agência da Caixa Econômica Federal, em casas lotéricas, ou receber diretamente em sua conta corrente, se já forem clientes. Para aqueles que não possuem conta na Caixa, é criada automaticamente uma conta poupança no aplicativo Caixa Tem.

podem retirar o valor em uma agência da Caixa Econômica Federal, em casas lotéricas, ou receber diretamente em sua conta corrente, se já forem clientes. Para aqueles que não possuem conta na Caixa, é criada automaticamente uma conta poupança no aplicativo Caixa Tem. Funcionários públicos, por outro lado, devem se dirigir a uma agência do Banco do Brasil, onde o abono pode ser depositado em sua conta corrente existente ou transferido via app BB PASEP, conforme as preferências do beneficiário.

Cronograma de pagamento do Abono Salarial

O calendário de pagamentos do abono já começou e está sendo executado de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários privados ou o número final de inscrição para os servidores públicos.

Até agora, os nascidos entre janeiro e abril já receberam seus depósitos. Os demais beneficiários deverão aguardar a liberação conforme a escalação prevista, que continua ao longo do ano.

Este benefício não só reconhece o esforço dos trabalhadores brasileiros durante um ano desafiador, mas também desempenha um papel crucial em ajudar a equilibrar as finanças de milhões de famílias em todo o país. Para mais informações sobre elegibilidade e detalhes de como acessar o abono, os trabalhadores podem visitar o site oficial ou consultar diretamente nos bancos autorizados.

Não deixe de conferir: Afinal, MEI pode receber Bolsa Família?