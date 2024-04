Disponível Auxílio Gás de R$ 102; saiba como sacar

O Auxílio Gás é um benefício social do Governo Federal que ajuda as famílias de baixa renda no custeio do gás de cozinha.

Ele é vital para auxiliar as famílias mais pobres, já que o preço do gás de cozinha tem um grande impacto no orçamento familiar.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

Todas as pessoas que se enquadram nas regras do programa podem participar do Auxílio Gás e começar a receber os pagamentos bimestrais.

As exigências incluem ter renda mensal de até meio salário per capita e estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais (CadÚnico).

Como se inscrever no Auxílio Gás?

Para se cadastrar no Auxílio Gás, a família deve se inscrever no CadÚnico, não havendo um cadastro específico apenas para o Auxílio Gás.

O responsável familiar deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, levando documentos como documento de identificação, comprovantes de renda e de endereço.

Após a inscrição no CadÚnico, a família entra para a lista de espera do Auxílio Gás, aguardando uma nova seleção do Governo Federal para inclusão de novos participantes.

Lista de prioridades

Devido ao limite de vagas, o governo definiu uma lista de prioridades para ingresso no programa, incluindo:

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência;

Famílias inscritas no CadÚnico com registro atualizado no último ano;

Famílias com menor renda per capita;

Famílias com maior quantidade de membros; e

Famílias que recebem o Bolsa Família.

Como receber os pagamentos do Auxílio Gás?

A Caixa Econômica Federal é responsável pelos depósitos do Auxílio Gás, que são feitos na conta social digital dos beneficiários.

Os pagamentos podem ser sacados em caixas eletrônicos das agências, correspondentes Caixa Aqui, lotéricas e terminais de autoatendimento.

Além disso, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem para movimentar o pagamento, realizar PIX, pagamento de boletos, recarga de celular, entre outros.

Valor do benefício

O valor do Auxílio Gás varia a cada calendário de pagamentos e é definido com base na média nacional do botijão de gás dos últimos 6 meses, divulgada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Em abril de 2024, o valor do Auxílio Gás é de R$ 102 para todos os beneficiários do programa.

Calendário de pagamentos

Os repasses do Auxílio Gás referente a abril de 2024 começaram no último dia 17 e seguem até o dia 30.

A Caixa realiza os depósitos seguindo o calendário oficial, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Cada dia corresponde a um grupo específico, permitindo o saque ou a movimentação por meio do aplicativo Caixa Tem.

Confira o calendário oficial com todas as datas dos repasses:

NIS final 1: 17 de abril;

NIS final 2: 18 de abril;

NIS final 3: 19 de abril;

NIS final 4: 22 de abril;

NIS final 5: 23 de abril;

NIS final 6: 24 de abril;

NIS final 7: 25 de abril;

NIS final 8: 26 de abril;

NIS final 9: 29 de abril;

NIS final 0: 30 de abril.

