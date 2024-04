Receba HOJE (25/04) bônus TURBINADO do Governo diretamente no Caixa Tem; confira

O programa Vale Gás, uma iniciativa do Governo Federal, é destinado a auxiliar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. Para o mês de abril, o valor do benefício foi fixado em R$ 102, correspondendo ao preço médio de um botijão de 13kg. Importante ressaltar que este valor pode sofrer alterações mensais, dependendo do preço médio do botijão no período do pagamento.

Integração do vale gás com o Bolsa Família

O Vale Gás opera de forma similar ao Bolsa Família, sendo distribuído bimestralmente. O calendário de pagamentos é determinado pelo número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Este esquema de distribuição assegura que as famílias que mais necessitam possam ter acesso contínuo ao recurso vital para a preparação de alimentos.

Critérios para recebimento do vale gás em 2024

Para ser elegível ao Vale Gás em 2024, os requisitos incluem:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal.

Possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 606) ou renda familiar total de até três salários mínimos.

Inclusão de famílias com membros beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Priorização de famílias com menores rendas e maior número de membros.

Famílias chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica recebem prioridade.

Calendário de pagamento do vale Gás para Abril de 2024

Os pagamentos são programados conforme segue:

NIS final 1: 17/04

NIS final 2: 18/04

NIS final 3: 19/04

NIS final 4: 22/04

NIS final 5: 23/04

NIS final 6: 24/04

NIS final 7: 25/04

NIS final 8: 26/04

NIS final 9: 29/04

NIS final 0: 30/04

Se acredita que sua família pode ser elegível, mas ainda não está registrada no CadÚnico, é recomendável visitar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para obter informações sobre como se cadastrar e beneficiar-se não apenas do Vale Gás, mas de outros programas sociais disponíveis.

Como registrar-se no CadÚnico

Para inscrição no CadÚnico, siga estes passos:

Verifique se sua família atende aos critérios de baixa renda. Agende um atendimento no CRAS. Reúna os documentos necessários, incluindo identificação, comprovante de residência e de renda. Compareça ao CRAS na data agendada para responder ao questionário socioeconômico. Aguarde a inclusão de sua família no Cadastro Único.

Através do cadastro, sua família poderá acessar diversos benefícios sociais, garantindo apoio contínuo em suas necessidades básicas.

