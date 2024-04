Faça isso HOJE (24/04) para receber o pagamento do Bolsa Família sem cartão; confira

Os beneficiários do Bolsa Família têm agora uma novidade que promete facilitar ainda mais o acesso aos seus benefícios: o recebimento de pagamentos via Caixa Tem, utilizando o sistema PIX. Essa nova forma de transação digital visa oferecer mais praticidade e segurança na hora de movimentar os valores destinados pelo programa.

Faça isso HOJE (2304) para receber o pagamento do Bolsa Família sem cartão; confira | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entendendo o funcionamento do Caixa Tem

O Caixa Tem é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal com o objetivo de democratizar o acesso a serviços financeiros. Por meio dele, os usuários podem realizar uma variedade de operações bancárias, como transferências, pagamento de contas e, especialmente, o manejo dos benefícios sociais como o Bolsa Família.

O uso deste app é crucial para os beneficiários do programa, pois permite a realização de transações sem necessidade de deslocamento a agências bancárias, o que é um grande avanço em termos de acessibilidade financeira.

Não deixe de conferir: Bolsa Família Alcança Quase 20% Dos Lares Brasileiros E SURPRESA É Divulgada

Novos critérios e benefícios do pagamento via Caixa Tem

Em relação aos pagamentos específicos de R$ 950,00 realizados pelo Caixa Tem, é importante que os beneficiários estejam atentos aos critérios de elegibilidade.

Para receber esse valor, o beneficiário precisa estar cadastrado no Bolsa Família e cumprir certas condições, como ter na família no máximo duas crianças até seis anos de idade, adolescentes entre sete e 18 anos, ou mulheres que estejam grávidas ou em período de amamentação.

Além disso, a Caixa Econômica Federal organizou um calendário de saques que segue o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Essa medida visa organizar e facilitar o acesso aos recursos, evitando aglomerações e garantindo que o processo ocorra de maneira fluida e ordenada.

Consulta de pagamentos e saques sem cartão

Para aqueles que desejam verificar as datas de recebimento dos valores via PIX pelo Caixa Tem, é possível acessar o site oficial do Bolsa Família ou entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal. Importante ressaltar que os saques podem ser realizados mesmo sem o cartão magnético tradicionalmente utilizado.

Através de um código gerado no próprio aplicativo Caixa Tem, os beneficiários podem retirar seus benefícios, o que reforça a flexibilidade e adaptabilidade dessa ferramenta digital.

Essa inovação no sistema de pagamentos do Bolsa Família não apenas moderniza o acesso aos benefícios, mas também contribui para uma maior inclusão financeira dos cidadãos mais vulneráveis, reafirmando o compromisso social do programa em proporcionar suporte efetivo às famílias brasileiras.

Não deixe de conferir: Truque De PESAGEM Do Bolsa Família Para Desbloquear Qualquer Benefício