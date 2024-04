Bolsa Família alcança quase 20% dos lares brasileiros e SURPRESA é divulgada

O estado de Pernambuco está prestes a lançar os pagamentos do Programa Mães de Pernambuco, uma nova iniciativa integrada ao Pernambuco Sem Fome. Este programa visa apoiar mães ou responsáveis por crianças de 0 a 6 anos, proporcionando um auxílio mensal significativo para combater a pobreza.

Sobre o programa mães de Pernambuco

A partir de maio de 2024, o programa começará a distribuir R$ 300,00 mensais por família, a partir do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Este valor será concedido independentemente do número de filhos, assegurando um suporte básico para as 100 mil famílias mais vulneráveis do estado.

Critérios para recebimento do Auxílio

Para ser elegível ao Mães de Pernambuco, as candidatas devem atender todos os seguintes requisitos:

Residência : Morar em Pernambuco.

: Morar em Pernambuco. Programa Bolsa Família : Ser beneficiária ativa com cadastro atualizado.

: Ser beneficiária ativa com cadastro atualizado. Responsabilidade Familiar : Ser a responsável pela família.

: Ser a responsável pela família. Maternidade ou Gestação : Estar gestante ou ser mãe/responsável por criança de até 6 anos de idade.

: Estar gestante ou ser mãe/responsável por criança de até 6 anos de idade. Emprego: Não possuir emprego formal.

Se alguma dessas condições deixar de ser cumprida, o benefício será automaticamente cancelado.

Processo de cadastro e verificação de elegibilidade

Para inscrever-se ou verificar a elegibilidade ao programa, as interessadas devem:

Acessar o Site Oficial: Visitar www.maesdepernambuco.pe.gov.br e fornecer o Número de Identificação Social (NIS) e data de nascimento. Confirmar Inscrição: Se elegível, a candidata deverá confirmar sua inscrição através do mesmo site. Assistência Presencial: Para aquelas que não têm acesso à internet, é possível obter auxílio e realizar a inscrição presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou unidades do Cadastro Único (CadÚnico).

Início dos pagamentos

Os pagamentos estão programados para iniciar na primeira quinzena de maio de 2024. O valor será depositado em um cartão personalizado do programa, vinculado diretamente às contas bancárias das beneficiárias.

Informações adicionais

Mulheres na fila de espera para o Bolsa Família precisarão aguardar a liberação desse benefício para tornarem-se elegíveis ao Mães de Pernambuco. É crucial que todas as beneficiárias mantenham seus dados pessoais e de renda atualizados para evitar a desqualificação.

O programa Mães de Pernambuco é uma iniciativa essencial para fortalecer as famílias pernambucanas em situação de vulnerabilidade, oferecendo suporte financeiro direto para as mães e responsáveis de crianças jovens. Com o lançamento iminente dos pagamentos, é importante que as potenciais beneficiárias verifiquem sua elegibilidade e se inscrevam prontamente para aproveitar este benefício vital.

